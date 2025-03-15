Tunceli'de ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 2 şüpheli yakalandı

Aramada, sınavda mikro ses aktarma cihazı kullanarak usulsüzlük yapan ve yardımcı olan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sınavda elektronik haberleşme cihazı kullanarak kopya çekilmemesi için denetim gerçekleştiren ekipler, adayların üzerinde arama yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, e-sınav merkezindeki sürücü belgesi sınavında ses ve görüntü aktaran cihazlarla usulsüzlük yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

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