Tunceli dağlarındaki yaban keçileri fotoğrafçıların ilgisini çekiyor

SİDAR CAN EREN - Tunceli'de nesli tükenme riski taşıdığı için koruma altında bulunan yaban keçileri, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

El değmemiş doğasıyla öne çıkan Munzur Vadisi Milli Parkı'na ev sahipliği yapan Tunceli, şelaleleri, yaylaları, kanyonları ve gölleriyle yılın her döneminde ziyaretçi ağırlıyor.

Yaban hayatı çeşitliliğiyle de dikkati çeken kentte, kurt, vaşak, bozayı, çakal, çengel boynuzlu dağ keçisi, su samuru, tilki, kaya kartalı, sakallı akbaba, oklu kirpi, sincap, kerkenez, baykuş, gelincik, sansar, kör fare ve keklik gibi canlı türleri yaşıyor.

Bölgede sıkça görülen yaban keçileri ise belirli zamanlarda zirvelerden inerek Ovacık, Pülümür, Nazımiye, Hozat, Pertek, Çemişgezek ve Mazgirt ilçelerindeki dağlık alanları mesken tutuyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri ve yöre halkı, yaban keçilerini kaçak avcılığa karşı koruyor.

- Munzur ve Pülümür vadilerinde sürü halinde yaşıyorlar

Yaban keçileri, özellikle bahar aylarında Munzur ve Pülümür vadilerinde sürü halinde hareket edip bölgede yetişen çeşitli bitkilerle besleniyor.

Genellikle mayıs ayında yavrulayan yaban keçileri, şu sıralar il merkezinin yanı sıra çevre illerden yaban hayatı fotoğrafçılığı ve belgeselciliğine merak duyanların ilgisini çekiyor.

Fotoğrafçılar, yaban keçilerini görüntülemek için saatlerce yol yürüyüp dürbünle saha taraması yapıyor.

Hayvanların geçiş yapacağı yerlerde kamufle olan fotoğrafçılar, yaban keçilerini sarp kayalarda kadraja alıyor.

- "Buranın yaban hayatı ve doğası adeta cazibe merkezi gibi"

Yaban hayatı fotoğrafçısı Ayhan Özdemir, AA muhabirine, çocukluk yıllarından beri Erzincan'da fotoğrafçılıkla ilgilendiğini söyledi.

Yörede 2006'dan bu yana yaban hayvanlarını fotoğrafladığını ifade eden Özdemir, "Tunceli'yi tercih etmemdeki sebep buranın yaban hayatı ve doğası adeta cazibe merkezi gibi olması. Zaten kentte bulunan Munzur Vadisi, Türkiye'nin sayılı milli parklarından biridir ve birçok hayvana ev sahipliği yapıyor." dedi.