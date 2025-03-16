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        Tunceli dağlarındaki yaban keçileri fotoğrafçıların ilgisini çekiyor

        SİDAR CAN EREN - Tunceli'de nesli tükenme riski taşıdığı için koruma altında bulunan yaban keçileri, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 11:54 Güncelleme: 16.03.2025 - 12:06
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        Tunceli dağlarındaki yaban keçileri fotoğrafçıların ilgisini çekiyor
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        SİDAR CAN EREN - Tunceli'de nesli tükenme riski taşıdığı için koruma altında bulunan yaban keçileri, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

        El değmemiş doğasıyla öne çıkan Munzur Vadisi Milli Parkı'na ev sahipliği yapan Tunceli, şelaleleri, yaylaları, kanyonları ve gölleriyle yılın her döneminde ziyaretçi ağırlıyor.

        Yaban hayatı çeşitliliğiyle de dikkati çeken kentte, kurt, vaşak, bozayı, çakal, çengel boynuzlu dağ keçisi, su samuru, tilki, kaya kartalı, sakallı akbaba, oklu kirpi, sincap, kerkenez, baykuş, gelincik, sansar, kör fare ve keklik gibi canlı türleri yaşıyor.

        Bölgede sıkça görülen yaban keçileri ise belirli zamanlarda zirvelerden inerek Ovacık, Pülümür, Nazımiye, Hozat, Pertek, Çemişgezek ve Mazgirt ilçelerindeki dağlık alanları mesken tutuyor.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri ve yöre halkı, yaban keçilerini kaçak avcılığa karşı koruyor.

        - Munzur ve Pülümür vadilerinde sürü halinde yaşıyorlar

        Yaban keçileri, özellikle bahar aylarında Munzur ve Pülümür vadilerinde sürü halinde hareket edip bölgede yetişen çeşitli bitkilerle besleniyor.

        Genellikle mayıs ayında yavrulayan yaban keçileri, şu sıralar il merkezinin yanı sıra çevre illerden yaban hayatı fotoğrafçılığı ve belgeselciliğine merak duyanların ilgisini çekiyor.

        Fotoğrafçılar, yaban keçilerini görüntülemek için saatlerce yol yürüyüp dürbünle saha taraması yapıyor.

        Hayvanların geçiş yapacağı yerlerde kamufle olan fotoğrafçılar, yaban keçilerini sarp kayalarda kadraja alıyor.

        - "Buranın yaban hayatı ve doğası adeta cazibe merkezi gibi"

        Yaban hayatı fotoğrafçısı Ayhan Özdemir, AA muhabirine, çocukluk yıllarından beri Erzincan'da fotoğrafçılıkla ilgilendiğini söyledi.

        Yörede 2006'dan bu yana yaban hayvanlarını fotoğrafladığını ifade eden Özdemir, "Tunceli'yi tercih etmemdeki sebep buranın yaban hayatı ve doğası adeta cazibe merkezi gibi olması. Zaten kentte bulunan Munzur Vadisi, Türkiye'nin sayılı milli parklarından biridir ve birçok hayvana ev sahipliği yapıyor." dedi.

        Özdemir, milli parkta özellikle yaban keçilerinin yoğun yaşadığına dikkati çekerek, "Bunların dışında bu bölgede çengel boynuzlu dağ keçileri var ve onlar biraz daha yüksek bölgelerde yaşıyor. Doğanın içinde yaban hayvanlarıyla göz göze gelmek, hayatta yaşadığımı bana unutturan tek duygu diyebilirim." ifadelerini kullandı.

        - "Doğa en büyük ilaç"

        Tunceli'deki birçok doğal güzelliği gezip gördüğünü anlatan Özdemir, "Eğer insanların stresi ya da biraz sorunları varsa kesinlikle doğa en büyük ilaç diyebilirim. Tunceli coğrafyasında temiz hava solumak, yaban keçileriyle aynı ortamı paylaşmak ve onların müthiş anlarına tanık olmak çok büyük mutluluk." diye konuştu.

        Özdemir, insanların yaban hayvanlarını koruyarak gelecek kuşaklara aktarması gerektiğini sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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