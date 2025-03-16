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        Tunceli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Tunceli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 16:07 Güncelleme: 16.03.2025 - 16:07
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        Tunceli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Tunceli’de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 41 KC 945 plakalı otomobil ile 06 DHU 658 plakalı otomobil, Alihaydar Veziroğlu Caddesi’nde çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 3 kişi, ekiplerin çalışmasıyla araçlardan çıkarılarak Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle tekrar ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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