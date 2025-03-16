Tunceli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 41 KC 945 plakalı otomobil ile 06 DHU 658 plakalı otomobil, Alihaydar Veziroğlu Caddesi’nde çarpıştı.

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