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        Tunceli'nin karlı ormanlarında yiyecek arayan vaşak dron ile görüntülendi

        Tunceli'de, ormanlık alanda yiyecek arayan vaşak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlilerince drone ile görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 20:30 Güncelleme: 16.03.2025 - 20:30
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        Tunceli'nin karlı ormanlarında yiyecek arayan vaşak dron ile görüntülendi
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        Tunceli'de, ormanlık alanda yiyecek arayan vaşak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlilerince drone ile görüntülendi.

        Yaban hayatı varlığıyla dikkati çeken kentte, kurt, bozayı, yaban keçisi, porsuk, çengel boynuzlu dağ keçisi, vaşak ve su samuru gibi canlı türleri bulunuyor.​​​​​​​

        DKMP görevlileri de bu canlıları kaçak avcılara karşı korumak amacıyla belirli aralıklarla koruma kontrol faaliyetleri gerçekleştiriyor.

        Bölgedeki yaban hayvanlarının envanterini çıkarmak için çalışma yapan ekipler, karla kaplı ormanlık alanda yiyecek arayan vaşak ile karşılaştı.

        Nesli tehlike altında alan vaşak, DKMP personeli Azat Özel, Onur Sarıhan ve Murat Özel’in çalışması sonucu dron yardımıyla kayıt altına alındı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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