Tunceli'nin karlı ormanlarında yiyecek arayan vaşak dron ile görüntülendi

Bölgedeki yaban hayvanlarının envanterini çıkarmak için çalışma yapan ekipler, karla kaplı ormanlık alanda yiyecek arayan vaşak ile karşılaştı.

DKMP görevlileri de bu canlıları kaçak avcılara karşı korumak amacıyla belirli aralıklarla koruma kontrol faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Yaban hayatı varlığıyla dikkati çeken kentte, kurt, bozayı, yaban keçisi, porsuk, çengel boynuzlu dağ keçisi, vaşak ve su samuru gibi canlı türleri bulunuyor.​​​​​​​

Tunceli'de, ormanlık alanda yiyecek arayan vaşak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlilerince drone ile görüntülendi.

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