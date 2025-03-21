Çemişgezek'te vatandaşlara 200 çam fidanı dağıtıldı
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla vatandaşlara 200 çam fidanı dağıtıldı.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla vatandaşlara 200 çam fidanı dağıtıldı.
İl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ağaç sevgisinin yaygınlaştırılması amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik düzenledi.
Gerekli hazırlıklarının ardından ekipler, meydana gelen vatandaşlara çam fidanlarını teslim ederek dikimle ilgili bilgilendirme yaptı.
Vatandaşlar da fidan desteğinden dolayı ekiplere teşekkür etti.
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