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        Çemişgezek'te vatandaşlara 200 çam fidanı dağıtıldı

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla vatandaşlara 200 çam fidanı dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 15:35 Güncelleme: 21.03.2025 - 15:36
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        Çemişgezek'te vatandaşlara 200 çam fidanı dağıtıldı
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        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla vatandaşlara 200 çam fidanı dağıtıldı.

        İl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ağaç sevgisinin yaygınlaştırılması amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik düzenledi.

        Gerekli hazırlıklarının ardından ekipler, meydana gelen vatandaşlara çam fidanlarını teslim ederek dikimle ilgili bilgilendirme yaptı.

        Vatandaşlar da fidan desteğinden dolayı ekiplere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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