Tunceli'de tarihi İn Delikleri kar yağışıyla beyaza büründü
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası tarihi İn Delikleri beyaz örtüyle kaplandı.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası tarihi İn Delikleri beyaz örtüyle kaplandı.
İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak, bazı yüksek kesinlerde yerini kara bıraktı.
Kar yağışıyla ilçenin batısında bulunan ve Urartulara ait olduğu değerlendirilen İn Delikleri de beyaza büründü.
Turizm açısından önemli olan tarihi mekan, karla bütünleşerek güzel manzaralar sundu.
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