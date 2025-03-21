Tunceli'de tarihi İn Delikleri kar yağışıyla beyaza büründü

Kar yağışıyla ilçenin batısında bulunan ve Urartulara ait olduğu değerlendirilen İn Delikleri de beyaza büründü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.