Tunceli'de öğrencilere trafik kuralları ve deprem eğitimi verildi

Tunceli'de öğrencilere yönelik trafik kuralları ve deprem eğitimi düzenlendi.

Valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) ilkokul öğrencileri için etkinlik yapıldı.

Atatürk Mahallesi'ndeki Elif Güntaş İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, jandarma, emniyet ve AFAD personelleri öğrencilere trafik kuralları ve depremle ilgili bilgi verdi.

Öğrenciler daha sonra okul bahçesinde kurulan trafik parkurunda akülü ve pedallı arabaları kullanarak uygulamalı eğitim aldı.

Görevliler tarafından öğrencilere broşür ve boyama kitapları hediye edildi.

Etkinliğe, Vali ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Tunceli AFAD Müdürü Veysi Kaya, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.