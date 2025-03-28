Tunceli merkezli tarihi eser dolandırıcılığı operasyonunda 25 zanlı yakalandı

Tunceli merkezli 9 ilde düzenlenen tarihi eser dolandırıcılığı operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser bulduklarını öne sürerek bunları yurt dışında satıp yüksek kazanç elde edecekleri vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlenen organize suç örgütünü çökertmek için çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda Tunceli, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Mersin, Bingöl, Batman, Bitlis ve Gaziantep'te belirledikleri adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda suç örgütü elebaşılarının da aralarında bulunduğu 25 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda, 28 banka kartı, 8 microSD kart, 7 flaş bellek, 19 sim kart, 26 cep telefonu, 67 sahte heykel, 27 küp, 109 tabanca mermisi ve 2 tabanca şarjörü ele geçirildi.

Jandarmada işlemleri süren şüphelilerin, vatandaşları yaklaşık 43 milyon lira dolandırdığı bildirildi.