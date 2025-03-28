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        Tunceli merkezli tarihi eser dolandırıcılığı operasyonunda 25 zanlı yakalandı

        Tunceli merkezli 9 ilde düzenlenen tarihi eser dolandırıcılığı operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 10:51 Güncelleme: 28.03.2025 - 10:51
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        Tunceli merkezli tarihi eser dolandırıcılığı operasyonunda 25 zanlı yakalandı
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        Tunceli merkezli 9 ilde düzenlenen tarihi eser dolandırıcılığı operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser bulduklarını öne sürerek bunları yurt dışında satıp yüksek kazanç elde edecekleri vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlenen organize suç örgütünü çökertmek için çalışma yürüttü.

        Ekipler, bu kapsamda Tunceli, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Mersin, Bingöl, Batman, Bitlis ve Gaziantep'te belirledikleri adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda suç örgütü elebaşılarının da aralarında bulunduğu 25 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Adreslerdeki aramalarda, 28 banka kartı, 8 microSD kart, 7 flaş bellek, 19 sim kart, 26 cep telefonu, 67 sahte heykel, 27 küp, 109 tabanca mermisi ve 2 tabanca şarjörü ele geçirildi.

        Jandarmada işlemleri süren şüphelilerin, vatandaşları yaklaşık 43 milyon lira dolandırdığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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