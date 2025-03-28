Çemişgezek Belediyesine ait feribotlar bayramın ilk günü ücretsiz olacak

Çemişgezek Belediyesine ait feribotlar, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlara ücretsiz taşıma hizmeti sunacak.

Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek, yaptığı açıklamada, bayramda bölge halkının şehirlerarası ulaşımını kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirtti.

Bu kapsamda bayramın ilk günü feribot seferlerinin ücretsiz olacağını bildiren Somyürek, "Vatandaşlarımızın bayram ziyaretlerini rahatça yapabilmeleri için bu yıl da böyle bir karar aldık." ifadesini kullandı.