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        Tunceli'de depreme karşı risk taşıyan binaların yıkımı sürüyor

        Tunceli'de depreme dayanıksız olduğu belirlenen evlerin yıkımına devam ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 15:24 Güncelleme: 13.06.2025 - 15:24
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        Tunceli'de depreme karşı risk taşıyan binaların yıkımı sürüyor
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        Tunceli'de depreme dayanıksız olduğu belirlenen evlerin yıkımına devam ediliyor.

        Deprem kuşağında yer alan şehirde, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl'ün koordinesinde olası afetlere ve acil durumlara karşı projeler hayata geçiriliyor.

        Bu sayede deprem riskine karşı tedbirlerin alındığı kentte, ekiplerce yapılan inceleme sonucu Atatürk Mahallesi'ndeki TİMAŞ konutlarının da depreme karşı dayanıksız olduğu tespit edildi.

        Bunun üzerine harekete geçen ekipler, gerekli işlemlerin ardından binaların yıkılması için çalışma başlattı.

        Aygöl, beraberindeki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Melih Melik Kara ile yıkım çalışmalarını yerinde inceledi.

        Yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi alan Aygöl, gazetecilere, deprem karşı dayanıklı şehirler oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

        Son yıllarda yaşanan depremlerden Tunceli'nin etkilendiğini belirten Aygöl, şunları kaydetti:

        "Şu ana kadar afette zarar görmüş 617 hanemiz yıkıldı, yerine yenisi yapıldı. Bugün itibarıyla da 1422 yapımı devam eden yapımız var. Kentsel dönüşüm hususunda da şehrimiz ve ilçelerimizde rezerv alanı oluşturuldu. Atatürk Mahallesi'nde 170 hane, Cumhuriyet Mahallesi'nde 118 hanede kentsel dönüşüme karar verdik. Bakanlığımızın bu başarılı çalışmasına yüzde 100 onay veren bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Depreme dayanıklı olmayan evleri yıkacağız, yerine çok sağlıklı depreme uygun haneler yapacağız."

        Aygöl, konuşmasının ardından iş makinesi kullanarak yıkım çalışmalarına destek verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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