Tunceli'de yıldırım isabet eden 200 koyun telef oldu

Munzur Dağları'nın Ganigasik Yaylası'nda Mürsel Bulut'a ait koyun sürüsüne, arazide otlatılırken yıldırım isabet etti. Bu sırada 200 küçükbaş hayvan telef oldu.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu 200 koyun telef oldu.

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