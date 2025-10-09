Habertürk
        Çemişgezek'te öğrenciler sağlık taramasından geçirildi

        Çemişgezek'te öğrenciler sağlık taramasından geçirildi

        Tunceli'de omurga sağlığını korumak, erken tanı ile skolyoz hastalığının olası etkilerini en aza indirmek amacıyla öğrenciler skolyoz taramasından geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 14:49 Güncelleme: 09.10.2025 - 14:49
        Toplum Sağlığı Merkezi ekiplerinin yürüttüğü çalışmayla üç okuldaki 200'ün üzerinde öğrencinin muayene ve tetkikleri, Dr. Büşranur Yüksel ve beraberindeki sağlık personeli tarafından yapıldı.

        Sağlık taramasında skolyoz şüphesi görülen öğrenciler Tunceli Devlet Hastanesi Ortopedi Bölümü'ne yönlendirildi.

        Ekiplerin taramalara devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

