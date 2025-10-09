Çemişgezek'te öğrenciler sağlık taramasından geçirildi

Toplum Sağlığı Merkezi ekiplerinin yürüttüğü çalışmayla üç okuldaki 200'ün üzerinde öğrencinin muayene ve tetkikleri, Dr. Büşranur Yüksel ve beraberindeki sağlık personeli tarafından yapıldı.

Tunceli'de omurga sağlığını korumak, erken tanı ile skolyoz hastalığının olası etkilerini en aza indirmek amacıyla öğrenciler skolyoz taramasından geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.