Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'de aç kalan ayılar arı kovanlarına zarar verdi

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde aç kalan bozayılar, 15 arı kovanına zarar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 15:34 Güncelleme: 16.10.2025 - 15:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'de aç kalan ayılar arı kovanlarına zarar verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde aç kalan bozayılar, 15 arı kovanına zarar verdi.

        Anıl köyüne bağlı Ardiğe mezrasında yaşayan Zafer Tıkız, arazideki arılarına bakmaya gittiğinde 15 kovana ayıların zarar verdiğini fark etti.

        Tıkız, AA muhabirine, arılarının birçoğunun telef olduğunu belirterek, "15 kovanım zarar görmüş, şaşırdık kaldık. Ayılar, kovanların kapağını açarak petekleri yemiş." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        İtalya iddiası!
        İtalya iddiası!
        5G ihalesi sonuçlandı
        5G ihalesi sonuçlandı
        Transferde dev derbi!
        Transferde dev derbi!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Merve'yi öldüresiye dövmüştü... Telefonuna el koyup başında sigara içmiş!
        Merve'yi öldüresiye dövmüştü... Telefonuna el koyup başında sigara içmiş!
        Patronu için suç duyurusu
        Patronu için suç duyurusu
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Motosikletliye sinirlendi, durağa daldı!
        Motosikletliye sinirlendi, durağa daldı!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        İlk kim tokalaştı?
        İlk kim tokalaştı?
        Barışma bahanesiyle geldi, Aysel'i katletti!
        Barışma bahanesiyle geldi, Aysel'i katletti!
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Konutta dolar bazlı yükseliş
        Konutta dolar bazlı yükseliş

        Benzer Haberler

        Beşiktaş 17 Yaş Altı Takımı, Tunceli'de dostluk maçı yaptı
        Beşiktaş 17 Yaş Altı Takımı, Tunceli'de dostluk maçı yaptı
        Beşiktaş 17 Yaş Altı Takımı oyuncuları Tunceli'deki Pertek Kalesi'ni gezdi
        Beşiktaş 17 Yaş Altı Takımı oyuncuları Tunceli'deki Pertek Kalesi'ni gezdi
        Munzur Vadisi Milli Parkı'nda kışın habercisi "vargit" çiçekleri açtı
        Munzur Vadisi Milli Parkı'nda kışın habercisi "vargit" çiçekleri açtı
        Tunceli'de CHP yönetimi kendilerini partiye kilitleyip, nöbet başlattı
        Tunceli'de CHP yönetimi kendilerini partiye kilitleyip, nöbet başlattı
        '81 İlde 81 Orman' projesi Tunceli ile devam ediyor
        '81 İlde 81 Orman' projesi Tunceli ile devam ediyor
        Çemişgezek'te "Okula Hoş Geldin" etkinliği düzenlendi
        Çemişgezek'te "Okula Hoş Geldin" etkinliği düzenlendi