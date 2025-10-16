Tunceli'de aç kalan ayılar arı kovanlarına zarar verdi
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde aç kalan bozayılar, 15 arı kovanına zarar verdi.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde aç kalan bozayılar, 15 arı kovanına zarar verdi.
Anıl köyüne bağlı Ardiğe mezrasında yaşayan Zafer Tıkız, arazideki arılarına bakmaya gittiğinde 15 kovana ayıların zarar verdiğini fark etti.
Tıkız, AA muhabirine, arılarının birçoğunun telef olduğunu belirterek, "15 kovanım zarar görmüş, şaşırdık kaldık. Ayılar, kovanların kapağını açarak petekleri yemiş." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.