Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Bakan Yumaklı, Tunceli'de coğrafi işaretli dağ sarımsağının ekimini yaptı:

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "2024'te Türkiye'de 124 bin ton sarımsak üretimi gerçekleşti. Bu bizim ihtiyacımızın çok çok üzerinde." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 16:50 Güncelleme: 31.10.2025 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Yumaklı, Tunceli'de coğrafi işaretli dağ sarımsağının ekimini yaptı:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "2024'te Türkiye'de 124 bin ton sarımsak üretimi gerçekleşti. Bu bizim ihtiyacımızın çok çok üzerinde." dedi.

        Bakan Yumaklı, Tunceli'nin Pertek ilçesi Tozkoparan köyünde "Tunceli Sarımsağı Yaygınlaşıyor Projesi" kapsamında düzenlenen dağ sarımsağı ekimi programına katıldı.

        Yetkililerden ürün hakkında bilgi alan Yumaklı, daha sonra çapayla toprağı kazarak, üreticilerin eşliğinde sarımsak kıskaları ekti.

        Bakan Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, dört bir tarafında tarımsal üretimin yapılması için gerekli şartlara sahip muazzam bir coğrafya olduğunu söyledi.

        Çok farklı yerlerde çok farklı ürünler üretildiğini dile getiren Yumaklı, "Özellikle son dönemlerde katma değerli ürünler anlamında potansiyeli ortaya çıkarmak üzere çalışmalar yapıyoruz. Bugün burada bir sarımsak ekimi gerçekleştirdik." diye konuştu.

        Türkiye'nin dört bir tarafında çok önemli, coğrafi işaret almış sarımsak türlerinin bulunduğunu belirten Yumaklı, "Muhtelif illerin ya da ilçelerin ismiyle bu coğrafi işarete sahip olan ürünler bunlar. 2024'te Türkiye'de 124 bin ton sarımsak üretimi gerçekleşti. Bu bizim ihtiyacımızın çok çok üzerinde." dedi.

        Yumaklı, üretimde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Özellikle son dönemde bu ürünlerin ihracatıyla ilgili de önemli gelişmeler kaydedildi. Yalnız Tunceli sarımsağıyla alakalı birkaç bilgiyi vermek istiyorum. Özel bir parantez açmak istiyorum. Aslında endemik bir türden bahsediyoruz yani 1200 rakımın üzerinde yetişen ve dağlardan toplanarak sofralarımıza getirilen üründen. Aslında ticari bir yönü yok bu ürünün. Uzunca zamandır bunun çalışmaları gerçekleşiyor ve kültür üretimi şekline dönüştürülmesiyle ilgili arkadaşların proje çalışmaları sürüyordu." ifadelerini kullandı.

        Tunceli'de geçen yıl 20 dekarlık alanda sarımsak ekimi yapıldığını anlatan Yumaklı, şöyle devam etti:

        "Orada belli bir başarı sağlanmıştı. Biz de bu alanı 50 dekara çıkararak ilk dikim işlemini de bugün gerçekleştirmiş olduk. Yani şundan bahsetmek istiyorum, endemik bir tür, sadece bu yöreye özgü. Hem tek diş olması hem kokusunun neredeyse hiç olmaması, kendine özgü lezzetiyle bu endemik türün kültür üretimi şekline de getirilmesiyle ilgili çalışmamızın bu sene önemli bir başlangıcı oldu. Bu gelişmeyi takip edeceğiz. Tozkoparan köyünde çok kıymetli hanımefendilerle beraber yaptık bu üretimi, ekimi. Çıkacak ürünün de hep beraber takibini yapmış olacağız. Ben inanıyorum ki başarılı olacak. Çünkü bugüne kadarki arkadaşlarımızın yapmış olduğu çalışmalar bize bu güveni ve ışığı vermiş oldu. Önümüzdeki dönem için, bu alanda sağlanmış olan başarıyı sonraki dönemlere taşımak için, daha geniş alanların ticari şekle dönüşmesi için gerekli büyüklükleri de sağlamış olacağız."

        Bakanlık olarak üreticilere teşvik ve destekler sağladıklarına işaret eden Yumaklı, şunları kaydetti:

        "Burada özellikle Valiliğimize de teşekkür ediyorum. Bu çalışmaların ilde herhangi bir aralık bırakılmaksızın takibi ve geliştirilmesi yönünde onlar da bu çalışmaları izliyorlar. Geliştirmek için çaba sarf ediyorlar. Tabii bu el ele verilerek yapılacak işlerden bir tanesi. Yani hem kamu tarafı hem de üretici tarafı buna inanırsa anca olabilecek bir husus. Bizim başarılı olacağından herhangi bir kuşkumuz yok. Bu süreci çok hızlı bir şekilde inşallah geçireceğiz. Bu ürünün (Tunceli dağ sarımsağı) artık Türkiye'de sadece endemik bir tür olarak değil, ticari bir tür olarak da ekilmesi ve katma değerli ürün haline gelmesi için gerekli çalışmaları yapmış olacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        Kartalkaya davasında karar!
        Kartalkaya davasında karar!
        Karısını boğazını keserek öldürmüştü! Tahliye kararı kaldırıldı!
        Karısını boğazını keserek öldürmüştü! Tahliye kararı kaldırıldı!
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi
        Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!
        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bakan Yumaklı: Kovan varlığında 3'üncü sırada, bal üretiminde 2'nci sıraday...
        Bakan Yumaklı: Kovan varlığında 3'üncü sırada, bal üretiminde 2'nci sıraday...
        Bakan Yumaklı, Tunceli'de tedavisi tamamlanan yaralı yaban hayvanlarını doğ...
        Bakan Yumaklı, Tunceli'de tedavisi tamamlanan yaralı yaban hayvanlarını doğ...
        Bakan Yumaklı: Kovan varlığında 3'üncü sırada, bal üretiminde 2'nci sıraday...
        Bakan Yumaklı: Kovan varlığında 3'üncü sırada, bal üretiminde 2'nci sıraday...
        Bakan Yumaklı, Tunceli'de arı kovanı dağıtım töreninde konuştu:
        Bakan Yumaklı, Tunceli'de arı kovanı dağıtım töreninde konuştu:
        Gülistan Doku'nun akıbeti dosyaya giren ek 700 saatlik görüntüde saniye san...
        Gülistan Doku'nun akıbeti dosyaya giren ek 700 saatlik görüntüde saniye san...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Tunceli Valiliğini ziyaret etti
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Tunceli Valiliğini ziyaret etti