        Tunceli Haberleri

        Doğa tutkunları, Tunceli'nin kıraç topraklarını meşe palamuduyla buluşturuyor

        SİDAR CAN EREN - Tunceli'nin Hozat ilçesinde bir grup doğasever, atıl ve kıraç arazilere yaklaşık 4 yıldır meşe palamudu ekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 11:04 Güncelleme: 04.11.2025 - 11:04
        Doğa tutkunları, Tunceli'nin kıraç topraklarını meşe palamuduyla buluşturuyor
        SİDAR CAN EREN - Tunceli'nin Hozat ilçesinde bir grup doğasever, atıl ve kıraç arazilere yaklaşık 4 yıldır meşe palamudu ekiyor.

        İlçede "Hozat Trekking Grubu" bünyesinde bir araya gelen bazı doğaseverler, düzenledikleri çeşitli aktivitelerle bölgenin tanınmasına katkı sunuyor.

        Çevre farkındalık etkinliklerine ağırlık veren doğaseverler, yaklaşık 4 yıldır ilçenin atıl ve kıraç topraklarını meşe palamuduyla buluşturuyor.

        Özellikle güz aylarında palamut eken doğaseverler, ilk olarak çevredeki ormanlara giderek olgunlaşan meşe palamutlarını dalından topluyor.

        - Palamutlar Hızan Dağı'nın eteklerine ekiliyor

        Ardından gerekli hazırlıkları yapan doğaseverler, ilçenin kuzeyindeki Hızan Dağı'nın eteklerine çıkıp çapayla kazdıkları çukurlara palamutları koyuyor.

        Orman varlığının güçlenmesine destek olan doğaseverler, doğal yaşam alanlarının korunmasını sağlayıp erozyonla mücadelede de önemli görev üstleniyor.

        Doğaseverlerden Vedat Aldemir, AA muhabirine, Hozat'ın çevresinde ormanlık alanların çok az olduğunu söyledi.

        İlçeyi daha yeşil bir hale getirmeye çalıştıklarını belirten Aldemir, şöyle konuştu:

        "Bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz palamut ekimimiz oldu. Birçok dostumuz palamut ekimi için dışarıdan desteğe geliyor ve bu bizi çok mutlu ediyor. Bu yıl da bin palamudumuzu toprakla buluşturduk. Hedefimiz daha yeşil bir doğa ve daha yeşil bir Hozat oluşturmak. Umarım bundan sonra bu etkinliğimiz hızla gelişir ve büyür. İlçemizin çevresi birkaç yıla yemyeşil bir alana dönüşür."

        Aldemir, etkinliğe 4 yıl önce başladıklarını ve daha önce ekilen palamutların boyunun 30 santimetreye kadar ulaştığını bildirdi.

        Çevre bilinci oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Aldemir, "Palamut ektiğimiz yerlerde duyarsız bazı vatandaşlar genellikle hayvanlarını otlatıyor ve yeni çıkan filizlerin kopmasına neden oluyor. Yetkililerden ekilen bu bölgelerin korunmaya alınıp meşelerin büyüyüp geleceğe filiz vermesini sağlamalarını istiyoruz." dedi.

        - "Doğaya karşı bir aidiyetimiz var"

        Umut Karabulut ise il merkezinden Hozat'a gelerek palamut ekimine katıldığını söyledi.

        Karabulut, Tunceli'nin doğasıyla güzel bir şehir olduğunu dile getirerek, "İklim sorunlarından kaynaklı kuraklaşan bir doğa var ve bizler bu doğanın içerisinde yaşıyoruz. Doğaya karşı bir aidiyetimiz var ve olmalı da. Bazı arkadaşlarımız toprağı kazıp bazı arkadaşlarımız da palamut tohumunu toprağa bıraktı. Yarın öbür gün bunların yeşerip ormana dönüştüğünü görmek veya düşünmek gerçekten güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.

        Ali Hıdır Çelik de palamut ekimi sayesinde Hozat'ın doğasının daha güzel olabileceğine dikkati çekti.

        Etkinlikte yer almaktan mutlu olduğunu belirten Çelik, "Memleketimiz gerçekten çok güzel. Kıraç bölgeleri yeşillendirme çalışmaları daha da fazlalaşırsa çok güzel yeşil alanlara sahip olacağız." diye konuştu.

        Yüksel Akbaş da Hozat Trekking Grubu olarak palamut ekim etkinliğini keyifle yaptıklarını ve daha yeşil bir doğa oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

