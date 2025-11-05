Tunceli'de fermuar sistemiyle ambulansa yol verilmesi kamerada

Tunceli sürücülerin fermuar sistemiyle ambulansa yol vermesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

15 Temmuz Şehitler Bulvarı'nda seyreden ambulans, Orman İşletme Müdürlüğü kavşağında trafiğin sıkışması nedeniyle sirenlerini açtı.

Bunun üzerine trafikteki diğer sürücüler, fermuar sistemini uygulayarak ambulansa yol verdi.

Söz konusu anlar, ambulansta görevli bir personel tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sürücülerin ambulansa yol vererek örnek bir davranış sergilediği belirtildi.

Acil durumlarda her saniyenin insan hayatı açısından son derece önemli olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ambulanslarımızın güvenli ve hızlı şekilde ilerleyebilmesi için sürücülerimizin fermuar sistemini uygulaması, hem hasta hem de sağlık personelinin güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu vesileyle Tunceli 112 Acil Sağlık ekiplerimizin görevlerini en iyi şekilde yerine getirmelerine destek olan, trafik içerisinde örnek bir davranış sergileyen tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyor, bu duyarlılığın tüm toplumda yaygınlaşmasını temenni ediyoruz."