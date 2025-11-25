Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Tunceli İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:

        Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Artık yeni bir dönem ve çağdayız. Bu dönemde önceliğimiz birliktir, beraberliktir, kardeşliktir." dedi.

        Giriş: 25.11.2025 - 19:35 Güncelleme: 25.11.2025 - 19:35
        TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Tunceli İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:
        Yıldırım, Tunceli Öğretmenevi'nde partisinin İl Danışma Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu idareyle "Terörsüz Türkiye" çağına girildiğini söyledi.

        Yıldırım, Tunceli Öğretmenevi'nde partisinin İl Danışma Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu idareyle "Terörsüz Türkiye" çağına girildiğini söyledi.

        "Terörsüz Türkiye"nin, kardeşliği ve dostluğu büyütüp düşmanlığı azaltma çağı olduğunu ifade eden Yıldırım, "Bu ülke ve bu topraklar hepimize yeter. Artık yeni bir dönem ve çağdayız. Bu dönemde önceliğimiz birliktir, beraberliktir, kardeşliktir. Ülkemizi daha da müreffeh bir seviyeye, milletimizi daha da huzurlu, güvenli ve mutlu bir geleceğe hazırlamaktır. Bunu birlikte başaracağız." dedi.

        Yıldırım, gece gündüz çalıştıklarını ve Türkiye'yi bir adım öne geçirmeyi amaçladıklarını belirtti.

        Ülke ekonomisine de değinen Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Bugün Türkiye, satın alma gücü paritesine göre dünyanın 10 büyük ekonomisi arasında yerini aldı. Bu önemli bir şey. Sıralamada 16 ama satın alma paritesine göre yaptığınız zaman 10'uncu sıraya geliyor. Bu da yetmez, sağlıkta dünyanın beşinci ülkesiyiz, ulaşımda dünyanın sekizinci ülkesiyiz. Türkiye'ye yakışan da budur. Çünkü Türkiye büyük bir medeniyetin mirası üzerine kurulmuş bir ülkedir. Her şeyini kaybettiği düşünüldüğü bir anda küllerinden doğan, İstiklal mücadelesini omuz omuza, rengine bakmadan, etnik kökenine bakmadan, kardeş olarak, bir olarak, beraber olarak, mücadele edip bu mübarek topraklarından işgalcileri söküp atan bir milletin adıdır Türk milleti."

        AK Parti İl Başkanı Hakan Özer de Tunceli'nin kardeşliğin, dayanışmanın ve kadim kültürün buluştuğu bir şehir olduğunu belirtti.

        Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Özer, "Biz bu şehirde siyaseti çatışmanın diliyle değil, gönlün samimiyetin diliyle yapmaya talibiz. Kapımız da gönlümüz de herkese açık. Siyasetimiz gönül kazanmak, kırılanı onarmak, ayrışanı bir araya getirmektir. Tunceli'yi yatırımda, hizmette ve gönül belediyeciliğinde hak ettiği seviyeye taşımak için gece gündüz çalışacağız." diye konuştu.

