Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'de yasal sürede ülkeden çıkışı yapılmayan 7 araca el konuldu

        Tunceli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, yasal sürede ülkeden çıkışı yapılmayan 7 araca el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 09:33 Güncelleme: 03.12.2025 - 09:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'de yasal sürede ülkeden çıkışı yapılmayan 7 araca el konuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tunceli’de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, yasal sürede ülkeden çıkışı yapılmayan 7 araca el konuldu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vergi kayıplarının ve kaçakçılığın önüne geçmek için çalışma yürüttü.

        Ekipler, bu kapsamda bazı şüphelilerin araçlarıyla yasal süre içerisinde ülkeden çıkış yapmayıp gümrük kurallarına aykırı hareket ettiğini tespit etti.

        Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Almanya, Fransa ve Hollanda menşeli 7 araca el konuldu.

        Şüpheliler hakkında, "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        Trump'tan "Elon ile arkadaş mısınız?" sorusuna yanıt
        Trump'tan "Elon ile arkadaş mısınız?" sorusuna yanıt
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Trump'tan Biden dönemine: Tüm belgeler geçersiz
        Trump'tan Biden dönemine: Tüm belgeler geçersiz
        Çatal, bıçak ve kaşık nasıl doğdu?
        Çatal, bıçak ve kaşık nasıl doğdu?
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Trump: Şara'ya çok güveniyorum
        Trump: Şara'ya çok güveniyorum
        Yağış yok, sis ve pus var
        Yağış yok, sis ve pus var
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Adliye'de milyon liralık vurgun!
        Adliye'de milyon liralık vurgun!
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Tüfekle oyun ölüm getirdi
        Tüfekle oyun ölüm getirdi
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Derbinin VAR kayıtları açıklandı!
        Derbinin VAR kayıtları açıklandı!

        Benzer Haberler

        Tunceli'de 621 yıllık tarihi cami ve denge sütunları görselliğiyle göz kama...
        Tunceli'de 621 yıllık tarihi cami ve denge sütunları görselliğiyle göz kama...
        İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki bütün okullarda ilk dersin ilk 20 dak...
        İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki bütün okullarda ilk dersin ilk 20 dak...
        Çemişgezek-Elazığ seferlerinde kış saati uygulaması
        Çemişgezek-Elazığ seferlerinde kış saati uygulaması
        Çocuklar okula gidince, çocuk parkı yaban keçilerine kaldı
        Çocuklar okula gidince, çocuk parkı yaban keçilerine kaldı
        Dağ keçileri evlerin arasında yiyecek ararken görüntülendi
        Dağ keçileri evlerin arasında yiyecek ararken görüntülendi
        Tunceli'de kamyonet, 7 metre yükseklikten düştü: 4 yaralı
        Tunceli'de kamyonet, 7 metre yükseklikten düştü: 4 yaralı