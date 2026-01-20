Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri Haberleri

        Tunceli'de araç ve restorana silahlı saldırı düzenlendi

        Tunceli'de bir araç ve restorana silahlı saldırı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 21:38 Güncelleme: 20.01.2026 - 21:38
        Tunceli'de bir araç ve restorana silahlı saldırı yapıldı.

        Kentte, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce Atatürk Mahallesi’nde bir araca ve Moğultay Mahallesi’ndeki bir restorana silahlı saldırı düzenlendi.


        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerlerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Restoranda bacağından yaralanan kişi, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Güvenlik güçleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

