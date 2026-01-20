Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri Haberleri

        Tunceli'de silahlı saldırı olayına karıştığı iddiasıyla yakalanan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı

        Tunceli'de üç ayrı silahlı saldırı olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 21:38 Güncelleme: 20.01.2026 - 21:38
        Tunceli'de silahlı saldırı olayına karıştığı iddiasıyla yakalanan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı
        Tunceli'de üç ayrı silahlı saldırı olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezinde 20 Ocak'ta üç ayrı silahlı saldırı olayı yaşandığı hatırlatıldı.

        Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yapılan çalışmalar neticesinde olaylarla bağlantılı 12 şüpheli tespit edilmiş, Tunceli il merkezi, Hozat ilçesi ile Elazığ ve Tokat illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 11 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edilmiş, bahse konu şüphelilerden 4'ü tutuklanmış, 5'i hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Adli kontrol altına alınan 3 kişi hakkında ev hapsi tedbiri uygulanmıştır. Suçluların kaçmasına ve saklanmasına yardım ettiği tespit edilen 2 şüpheli hakkında ise ayrıca adli işlem yapılmıştır."

        Açıklamada, olaylara karıştığı tespit edilen 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirilerek, "Tunceli'nin huzur ve güvenliğini bozmayı amaçlayan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecek suç ve suçlularla mücadelemiz, vatandaşlarımızın desteğiyle aynı kararlılık ve hassasiyetle devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

