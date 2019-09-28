Kaymakam Kazez, eğitimcilerle bir araya geldi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde başarı geleneğini arttırarak devam ettirmek için yine el birliğiyle çalışacaklarını belirten Kaymakam Harun Kazez, "Eğitim bir ekip işidir ve hiçbir başarı da tesadüf değildir. Artık Çemişgezek denince eğitimi meşhur ilçe olarak anılmak istiyoruz" dedi.

Çemişgezek Kaymakamı Harun Kazez, eğitim ve öğretim yılının ilk ayında, ilçe genelinde görev yapan Milli Eğitim Müdürlüğü Personeliyle bir araya geldi. Toplantıda, ilçedeki okulların fiziki koşulları ve eğitimdeki genel durumları kapsamlı olarak değerlendirildi.

Toplantıda değerlendirmede bulunan Kaymakam Harun Kazez, "Çemişgezek’in yurt genelinde kendini ispatlayan başarı geleneğini arttırarak devam ettirmek için yine el birliğiyle çalışacağız. Eğitim bir ekip işidir ve hiçbir başarı da tesadüf değildir. Artık Çemişgezek denince eğitimi meşhur ilçe olarak anılmak istiyoruz. Öğrencilerimizin arzu ettiğimiz başarıyı yakalaması aynı zamanda sorumluluk sahibi, kendine, ailesine, vatanına ve insanlığa faydalı bireyler olması için elimizden geleni yapmak zorundayız. Bugün eğitime bakış açımızı ve daha fazla başarı için düşüncelerimizi birinci ağızdan duymamız ve değerlendirmemiz için bir araya geldik. Eğitim konusunda sizlerden gelecek bütün teklifleri mutlaka değerlendiririz” dedi.

Toplantıya Kaymakam Kazez’in yanı sıra, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İzzet Demir, Şube Müdürleri Nahit Yerebasan ve Bedri Gülcemal Ardıç, okul yöneticileri ve ilçe genelinde görev yapan öğretmenler katıldı.

TUNCELİ 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:45

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