Tunceli'de terör operasyonu: 4 gözaltı

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Tunceli'de bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler terör örgütü PKK'ya yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Mazgirt ilçesinde yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen 4 şüpheli belirlendi. Düzenlenen operasyonla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldüğü öğrenildi.

TUNCELİ 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:48

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