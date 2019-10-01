Tunceli'de terör operasyonu: 4 gözaltı

Tunceli'de bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler terör örgütü PKK'ya yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Mazgirt ilçesinde yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen 4 şüpheli belirlendi. Düzenlenen operasyonla 4 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldüğü öğrenildi.
TUNCELİ
01 Ekim 2019 Salı
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