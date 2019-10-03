Munzur \u00dcniversitesi \u00f6\u011frencilerine gelenek hale getirilen etkinlik kapsam\u0131nda a\u015fure ikram edildi. Rekt\u00f6rl\u00fck taraf\u0131ndan \u00fcniversitenin Aktuluk Kamp\u00fcs\u00fc\u2019nde 9. Geleneksel A\u015fure etkinli\u011fi yap\u0131ld\u0131. Jandarma B\u00f6lge Komutan\u0131 Tu\u011fgeneral Turgay Aras, Munzur \u00dcniversitesi Rekt\u00f6r\u00fc Prof. Dr. Ubeyde \u0130pek, Emniyet M\u00fcd\u00fcr\u00fc Y\u0131lmaz Delen, \u0130l Jandarma Komutan\u0131 Albay Sinan \u015een, kurum amirleri, akademik ve idari personelin kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 a\u015fure etkinli\u011finde binlerce \u00f6\u011frenciye a\u015fure ikram\u0131nda bulunuldu. \u00dcniversitenin son y\u0131llarda h\u0131zl\u0131 bir trendle geli\u015fimini s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirten Rekt\u00f6r Prof. Dr. Ubeyde \u0130pek, \u201cEn son Y\u00d6K taraf\u0131ndan yay\u0131nlanan yeni bir bilgiye g\u00f6re \u00fcniversitemiz t\u00fcm devlet \u00fcniversiteleri aras\u0131nda 33. S\u0131rada yer alarak \u00f6nemli bir ba\u015far\u0131 \u00f6rne\u011fi g\u00f6stermi\u015ftir. Hedefimiz \u00fcniversitemizi ilk 30\u2019lardan 20\u2019lere ve sonra da daha iyi yerlere ta\u015f\u0131mak\u201d dedi. Yeni fak\u00fclte, b\u00f6l\u00fcm ve programlar a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 an\u0131msatan \u0130pek, \u201cARGE \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z da devam ediyor. Bunlar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra sosyal faaliyetler anlam\u0131nda bal\u0131kekmek etkinli\u011fi, a\u015fure g\u00fcn\u00fc etkinli\u011fi, sportif etkinliklerle de akademik ve idari personelimiz, \u00f6\u011frencilerimiz, ilimizde ya\u015fayanlarla bir araya gelmenin sevincini ya\u015f\u0131yoruz\u201d diye konu\u015ftu. Etkinlikte Alevi Dedesi H\u00fcseyin Erdo\u011fan taraf\u0131ndan dua edildi.