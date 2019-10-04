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Okullara “Beyaz Bayrak” ziyareti

İHA

Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki okullar, Beyaz Bayrak Projesi kapsamında ziyaret edilip incelemelerde bulunuldu.

Okullara “Beyaz Bayrak” ziyareti

Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki okullar, Beyaz Bayrak Projesi kapsamında ziyaret edilip incelemelerde bulunuldu.
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, okul sağlığının daha iyi düzeye çıkarılması amacıyla yürütülen Beyaz Bayrak Projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci ve İl Sağlık Müdürü Dr. Sercan Özaydın, Pülümür İlçesi’nde okullarda denetim yaparak yerinde incelemelerde bulundu. Okul ziyaretlerinde öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden il müdürleri, sağlık ve eğitim adına yapılabilecekler hakkında görüş alışverişinde bulundu.Beyaz Bayrak konusundaki denetimlerin il merkezi ve ilçelerde devam edeceği belirtildi.

TUNCELİ

04 Ekim 2019 Cuma

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