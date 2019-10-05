Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

'Ne olduysa bu bir ay içerisinde oldu'

Tunceli'de jandarma ve MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonda Silahlı İnsansız Hava Aracı desteğiyle 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada;"Pülümür Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımız ve MİT Bölge Müdürlüğümüzce ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon kapsamında tespit edilen 2 terörist, SİHA ile etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir"denildi.

Açıklamada, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü de aktarıldı.

TUNCELİ 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:52

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