Tunceli'de yapılan çalışmalar ve sağlanan huzur ortamı ile nüfusunu arttırdığı ve sadece bu yıl 128 bin turist geldiğini belirten Vali Tuncay Sonel, birkaç yıl öncesine kadar terör olayları ile gündeme gelen kentin, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun destekleri ve güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla artık huzur şehri olduğunu söyledi.

Tunceli’de yaşanan değişimi değerlendiren Vali Tuncay Sonel, kent ve Türkiye için büyük önem taşıyan Munzur Nehri’nin artık su sporları merkezi haline geldiğini ifade etti.

Sonel, “Munzur Nehri'nin 36 kilometrelik kısmı, Dünya Rafting Federasyonu tarafından Uluslararası Rafting Parkuru ilan edildi. 2018 yılı içerisinde Tunceli’de ilk kez Türkiye Rafting Şampiyonası, Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası, Türkiye Yamaç Paraşütü ve Akrobasi Şampiyonası düzenlendi. Yine 813 Haziran 2019 tarihlerinde Türkiye'de ilk kez Munzur Nehri'nde Dünya Rafting Şampiyonası düzenlendi. Tunceli; Brezilya’dan Fransa’ya, Şili’den İtalya’ya, Çin’den Hindistan’a, Kosta Riko’dan Rusya’ya kadar 20 ülkeden 800 sporcu ve teknik heyetin katıldığı ve binlerce seyircinin izlediği şampiyonaya ev sahipliği yaptı” dedi.



İstihdam seferberliği

2017 yılında başlatılan istihdam seferberliği ile Tunceli’de fabrikaların açılarak vatandaşlara iş ve aş imkanı sağlandığını vurgulayan Vali Sonel, “Açtığımız üç tekstil fabrikamızın birinden Almanya, Rusya, Polonya, İngiltere, Ukrayna, Fransa, İspanya ve Romanya’ya ihracat yapılmaktadır. 2017 yılında Tunceli’de çalışan kişi sayısı 8 bin 682 iken 2018 yılında bu sayı 11bin 438 ‘e yükselmiştir. Tüm bu çalışmalar sonrasında İlimiz ülke genelinde istihdamda iki yıl öncesine kadar son sıralarda iken şu anda genel istihdamda dördüncü, kadın ve engelli istihdamında ise birinci sıraya yükselmiştir” diye konuştu.



Huzur olunca kent nüfusu arttı, turistler gelmeye başladı

Huzur ortamı sayesinde kent nüfusunun da artış gösterdiğini söyleyen Tunceli Valisi Tuncay Sonel, “ Huzur şehri haline gelen Tunceli’de 2016 yılında nüfus 82 bin 193 iken 2017 yılında 305 kişi artarak 82 bin 498, 2018 yılında ise 5 bin 700 artarak 88 bin 198 kişi olmuştur. Yani sağlanan huzur ortamı ile Tunceli’ye geri dönüşler başlamıştır. Öte yandan 'Huzur Şehri' Tunceli’ye gelen turist sayısı 2017 yılında 82 bin 863 kişi iken 2018 yılında 100 bin 818 kişi, 2019 yılında ise (1 Ocak30 Eylül Arası) 128 bin 805 kişi olmuştur.

Yerli ve yabancı turistler rotalarını Tunceli’ye çevirirken, otellerdeki doluluk oranı da yüzde yüz oldu. Böylece esnafımız da para kazanmaya başladı. Öte yandan, Tunceli’ye 2017’de 2 milyon 220 bin 372 araç, 2018 yılında 2 milyon 847 bin 130 araç, 2019 yılında ise (1 Ocak 30 Eylül) 3 milyon 240 bin 956 araç giriş çıkış yapmıştır” şeklinde konuştu.



Kentin çehresi değişti

Kentte yapılan yatırımlar, peyzaj ve çevre düzenlemeleri hakkında da bilgi veren Vali Sonel, “İki yıl öncesine kadar Munzur Nehri Kıyıları çöp, bataklık ve görüntü kirliliği olan yerler iken yaptığımız Mameki Parkı, Millet BahçesiMillet Kıraathanesi,15 Temmuz Şehitler Parkı ile içerisine yapılan yürüyüş ve bisiklet yolları, oyun park alanları, lunapark, açık yüzme havuzu, deniz kumundan yapmış olduğumuz plaj ve yüzme platformları, iskele, kır bahçeleri, başta sakura ağaçları olmak üzere çok sayıda bitki çeşidini barındıran 200 bin metrekare peyzaj düzenlemelerine kadar vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirecekleri alanlar oluşturulmuştur. Ayrıca alınan gondollar, su jeti, su kayağı, gezi ve sürat tekneleri ile Tunceli adeta su sporları ve turizm merkezi haline gelmiştir. Yıllardır konuşulan fakat bir türlü hayata geçirilemeyen Kent Meydanı, Yeraltı Çarşısındaki 85 Mağazanın yeniden düzenlenmesi, Demiroluk Virajının yapılması, şehir girişinden itibaren 9 km’lik lale motifli aydınlatma, kaldırım düzenleme çalışmaları, peyzaj çalışmaları, 500 hayvan kapasiteli, modern ve doğal yaşam alanlı Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi, Çay Keyfi Sokağı, Sanat Sokağının yeniden düzenlenmesi, Kreş ve Munzur Nehri Kıyısında yaptırılan Doğa Oteli faaliyete geçirilmiştir. Tunceli’ye son iki yıl içerisinde 24 çocuk parkı, 6 semt sahası ve Golf Eğitim Sahası yapılarak faaliyete geçirilmiştir. Ülkemizin en iyi golf hocaları Tuncelili olup, yaptırdığımız golf sahası ile gençlerimizin golf sporu ile tanışmaları ve yeni golf hocalarının Tunceli’de yetişmesi amaçlanmıştır. Ayrıca yaptığımız At Çiftliği ve Zipline Merkezi ile de çocuklarımızın farklı aktivitelerle ilgilenip, hoşça vakit geçireceği alanlar oluşturmuştur. Şehrin muhtelif yerlerine yaptığımız otobüs duraklarımız klimalı ve kütüphaneli olup, sokaklara kitap dekorları da yapılmıştır. Yapmış olduğumuz çocuk sokağı ile de çocuklarımızın güzel vakit geçireceği alanlar oluşturulmuştur” dedi.



Eğitime önemli destekler

Kentte eğitime verilen desteklere ilişkin de bilgilendirmede bulunan Tunceli Valisi Tuncay Sonel, “Biz Anadoluyuz Projesi ile 2019 öğrencimiz uçaklar ile başta İstanbul olmak üzere; İzmir, Afyonkarahisar, Denizli ve Aydın’a gönderilmişlerdir. Bu çocuklarımızın büyük bir çoğunluğu ilk kez uçağa binmiş ve ilk kez Tunceli dışına çıkmışlardır. Tuncelili olup ülkemizin çeşitli üniversitelerinde okuyan bin 155 öğrencimize 1 milyon 848.000 TL burs verilmiştir. Ayrıca Munzur Üniverisitemizde öğrenim gören 1062 öğrencimize de öğle yemeği desteği sağlanmıştır. 16 Haziran 2017’de TunceliPülümür yolunda hain teröristlerce kaçırılarak şehit edilen Öğretmenimiz Necmettin Yılmaz’ın adı Tunceli’de bulunan bir bulvara verildi. Ayrıca Şehit öğretmenimizin adını verdiğimiz gezici anaokulu, şehrimiz genelinde özellikle kenar mahalle ve köylerde çocuklarımıza hizmet vermektedir. Tunceli’de iki yıl öncesine kadar kapalı olan Sinema Salonumuz açılarak yöre halkımızın hizmetine sunulmuştur. Ayrıca son bir yılda 6 bin öğrencimizin tiyatro sinema ve tiyatro etkinliklerinden faydalanması sağlanmıştır. İlimiz genelinde de merkezdeki yarı olimpik yüzme havuzumuzdan 4 bin öğrencimize yüzme kursu verilmiştir. Eğitim ve öğretimdeki başarıda büyük pay sahibi olan öğretmenlerimiz 24’er kişilik gruplar halinde Paris ve Prag gezilerine gönderilmişlerdir. Ayrıca “Oku Kitabını Al Armağanını” projesi kapsamında da iki yılda 72 okulumuzdan en çok kitap okuyan toplam 432 öğrencimize bilgisayar ve bisiklet ödülleri verilmiştir. 279 yetim ve öksüz evladımıza, 89 şehit ailemize, 2 bin 529 engeli olan vatandaşımıza ulaşıldı. Ulaştığımız vatandaşlarımız sadece yılın belirli gün ve haftalarında değil, her fırsatta ziyaret edildi. İhtiyaçları da giderilen vatandaşlarımıza, devletimizin şefkati ve merhameti gösterilmiştir” dedi.



Terörle mücadele ve ulaşıma yapılan yatırımlar

Kentte terörle mücadelenin etkin yürütülmesi ve ulaşıma yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Vali Tuncay Sonel, “Terörle mücadele konusunda İçişleri Bakanlığımızın tam desteğiyle Tunceli’de üst düzeyde önlemler alındı. Bu kapsamda TunceliElazığ Karayolu ile Akpazar Beldesinin kapsayan toplamda 70 kilometrelik güzergah 193 kamera ile donatılıp, 24 saat izlenmektedir.

Tunceli PülümürErzincan güzergahı başta olmak üzere il genelindeki planladığınız 22 yaşam alanlı kulenin şu an 17’si bitirildi. 5 yaşam alanlı kulenin de yapımı hızla devam ediyor. 2000 rakımlı yerlere; yoluyla, suyuyla, enerji nakil hattı ve helikopter pisti ile son sistem güvenlik teçhizatlarla donatılan yaşam alanlı güvenlik kuleleri, Tunceli’nin huzur şehri olmasına büyük katkı sağlıyor.

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından yapılacak olan 89 kilometrelik Tunceli PülümürErzincan güzergahı, öncelikli yol kapsamına alınmış ve ihale aşamasına gelinmiştir. TunceliPülümür Yol AyrımıNazımiyeDallıbahçe Yolu 17 kilometre ile Çemişgezek Feribot İskelesi ile HozatPertek Ayrımı yolu 23 kilometrelik öncelikli yollar kapsamına alınmış, ihaleleri yapılarak yol yapım çalışmalarına başlanmıştır. Bu üç yolun toplam maliyeti 933 milyon TL’dir. Ayrıca Tunceli Pertek Yolu 33 kilometre olup, iki hafta içinde tamamıyla bitirilerek hizmete açılacaktır. Böylece eskiden 159 virajı ve şehir merkezine bir saat uzaklığı olan yol 25 dakikaya inmiş olacak” şeklinde konuştu.





Musluklardan Munzur Su akacak

Munzur Su’yun ülkenin en kaliteli sularının başında geldiğinin altını çizen Tunceli Valisi Tuncay Sonel, “Ülkemizin en kaliteli sularının başında gelen, PH derecesi 8.45 olan Munzur Su, il merkezine 78 kilometre uzaklıkta olan Ovacık Munzur Gözelerinden çıkmaktadır. Bu suyun Şehir Merkezine getirilmesi ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımızca gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleri ile yapmış olduğumuz 8 milyon TL’lik Proje ile Ovacık Munzur Gözleri'ndeki görüntü kirliliği kaldırılarak Munzur’un suyuna ve ruhuna uygun hale getirilecektir” diye konuştu.

Vali Sonel, kentte iki yıl öncesine kadar doğalgaz yok iken Enerji Bakanlığı’nın destekleri ile 2018 yılının Ekim ayında kente ilk kez doğalgaz verilmeye başlandığını da sözlerine ekledi.

TUNCELİ 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:52

GÜNEŞ 06:14

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 18:07

YATSI 19:24

