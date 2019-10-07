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PKK'nın elebaşı Karayılan'ın yanındaydı, o kadın terörist öldürüldü Tunceli'de son 3 gündür devam ...

İHA

Tunceli'de son 3 gündür devam eden ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda ölü olarak ele geçirilen 600 bin TL ödülle aranan Melsa kod adlı Beyan Dara isimli teröristin terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'la fotoğrafı da çıktı.

PKK'nın elebaşı Karayılan'ın yanındaydı, o kadın terörist öldürüldü Tunceli'de son 3 gündür devam eden ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda ölü olarak ele geçirilen 600 bin TL ödülle aranan Melsa kod adlı Beyan Dara isimli teröristin terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'la fotoğrafı da çıktı 3 günde etkisiz hale getirilen teröristlerden 1'i kırmızı, biri turuncu, bir diğeri ise gri listede arandığı diğer 2 teröristin ise kimlik tespit çalışmasının sürdüğü öğrenildi

Tunceli'de son 3 gündür devam eden ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda ölü olarak ele geçirilen 600 bin TL ödülle aranan Melsa kod adlı Beyan Dara isimli teröristin terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'la fotoğrafı da çıktı.
Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Tunceli kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan hava destekli operasyon kapsamında tespit edilen 2 teröristin silahları ile birlikte JÖH timlerimizce etkisiz hale getirildiği dün bildirilmişti. Bölgede devam eden operasyonda bu sabah itibari ile etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 olmuştur. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terör arananlar turuncu listede 600 bin TL bulunan Melsa (K) Beyan Dara isimli terörist olduğu tespit edilmiştir" denildi.
Bölgede operasyonunun devam ettiği ve terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü aktarıldı.
Öte yandan operasyonda ölü olarak ele geçirilen Melsa Kod adlı Beyan Dara isimli teröristin terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan’la birlikte çektirdiği fotoğrafı da ortaya çıktı. Tunceli'de örgütün bitme noktasına gelmesi nedeniyle Karayılan'ın bölgeye sözde Doğu cephe YJA Star sorumlusu olarak bir süre yanında bulunan Beyan Dara isimli teröristi gönderdiğinin değerlendirildiği öğrenildi.

Önceki gün "Kırmızı" ve Gri" listedeki terörist öldürülmüştü
Öte yandan İçişleri Bakanlığı ve Tunceli Valiliği önceki günde Pülümür kırsalında 2 teröristin Jandarma ve MİT'in düzenlediği operasyonda hava desteğiyle 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 4 milyon TL ödülle Kırmızı Listede aranan sözde Dersim saha sorumlusu Çiçek kod adlı Ayten Ene ve 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan Dilgeş kod adlı Mehdi Kaplan olduğu ortaya çıkmıştı.

TUNCELİ

07 Ekim 2019 Pazartesi

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