Tunceli'de HDP'lilere terör gözaltısı

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TUNCELİ'de, aralarında HDP eski il başkanı ve il genel meclisi üyesinin de bulunduğu 10 kişi, terör soruşturmasa kapsamında gözaltına alındı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan HDP eski İl Başkanı Murat Polat, HDP Tunceli İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Ali Yazır'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.



TUNCELİ 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:54

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