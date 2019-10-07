Tunceli’de terör operasyonu: 10 gözaltı

Tunceli terör soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda aralarında HDP'lilerinde bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında, aralarında HDP'li yönetici ve üyelerinde bulunduğu 10 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüpheliler bugün sabah düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Örgüt üyeliği ve örgütün propagandası yaptığı iddia edilen ve HDP ile DBP'nin eski il yöneticilerinin de aralarında olduğu şüphelilerin emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

TUNCELİ 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:54

GÜNEŞ 06:16

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 18:04

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.