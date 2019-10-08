Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi kapsamında gençler çevre temizliği yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yurt genelinde yürütülen "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" isimli proje kapsamında, Çemişgezek ilçesinde etkinlik düzenlendi. Çevre temizliği etkinliğine, Gençlik Merkezi'nin gönüllüleri, Meslek Yüksek Okulu ve ilçedeki diğer okullardan öğrencilerle vatandaşlar katıldı. Bir araya gelen gençler çarşı merkezinde, ana caddelerde ve halkın yoğun olarak kullandığı piknik alanı ile parklarda çevre temizliği yaptı.

Katıldıkları etkinliğin kendilerine çevreye karşı olan sorumluluğu hatırlattığını aktaran Meslek Yüksek Okulu Öğrencisi Melisa Fakir, “Herkesin yaşadığı çevreye karşı önemli sorumlulukları vardır. Bunların başında temizlemekten ziyade kirletmemek gelir. Biz bu gün sosyal medyadan uzak kalarak, sosyal meydana indik. Çevre temizliği yaptık. Katıldığımız etkinlikle hem Çemişgezek ilçemizdeki güzel doğal ortamı biraz daha kusursuz hale getirdik, hem de temiz ve güzel bir çevre için farkındalık oluşturmaya çalıştık. Umarım bu projedeki düşünce ve mesaj amacına ulaşır” dedi.

Gerçekleştirdikleri etkinliğe yoğun katılımın kendilerini mutlu ettiğini belirten Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Polat, “Sosyal Medyadan Sosyal Meydana projesi kapsamında, gençlerimizle birlikte ilçemizde çevre temizliği yaptık. Katılımlarından dolayı, Gençlik Merkezi'nin genç gönüllülerine, Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Çemişgezek Meslek Yüksek Okulumuza, öğrencilerine, etkinliğimize katılan emniyet görevlileri ve değerli halkımıza teşekkür ederiz"ifadelerini kullandı.

TUNCELİ 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:55

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