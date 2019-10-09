Tunceli'de teröristlerin cephaneliği ele geçirildi

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TUNCELİ'de güvenlik güçlerince teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda teröristlere ait silah çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Güvenlik güçlerince, Tunceli'de teröristlere yönelik sürdürülen operasyonlarda cephanelik ele geçirildi. 2 ayrı noktada tespit edilen depolarda yapılan aramalarda 27 Kalaşnikof tüfeği, 8 bin 357 fişek, Kalaşnikof tüfeğine ait 43 şarjör, 8 el bombası, 32 roketatar sevk fişeği, anti-personel roketatar mühimmatı, 48 elektrikli fünye, 2 saatle irtibatlı düzenek ele geçirildi.





TUNCELİ 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:56

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