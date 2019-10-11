AK Partili Tek, "Mehmetçiğimiz bir kez daha tarih yazacaktır"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

AK Partili Tek, "Mehmetçiğimiz bir kez daha tarih yazacaktır"

İHA

Dualarının Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçikle beraber olduğunu belirten AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, Mehmetçiğin bir kez daha tarih yazacağını söyledi.

AK Partili Tek, "Mehmetçiğimiz bir kez daha tarih yazacaktır"

Dualarının Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçikle beraber olduğunu belirten AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, Mehmetçiğin bir kez daha tarih yazacağını söyledi.
AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamada bulundu.
İl Başkanı Tek açıklamasında," Dualarımız, Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçiğimiz ile beraber. Allah’ın izniyle Mehmetçiğimiz bir kez daha tarih yazacaktır. Yıllardır tarih yazan ordumuz bir kez daha tarih yazıp mazlumlara rehber olup güçlü bir geleceğin yolunda adım atacaktır.Barış Pınarı Harekatının başlamasıyla birlikte YPG/PKK'lı teröristler ve terör seviciler algı operasyonu oluşturup kahraman Mehmetçiklerimizin sivilleri hedef aldığı yalanını ortaya atmaktadır. Biz Tuncelililer olarak ve Tunceli’den AK Parti İl Başkanı olarak değil, Tuncelili bir vatandaş olarak sesleniyorum. Şanlı ordumuz her daim milletin yanındadır, millette ordusunun yanındadır"dedi.

"Ellerinizde yöre halkımızın kanı var"
Sivilleri katledenlerin PKK/YPG’li teröristler olduğunun altını çizen Tek,"Tunceli’de okulları basıp öğretmenlerimizi şehit eden bu alçaklardır. Sağman ve Ulukale köyü bu alçaklara en büyük cevaptır. TunceliPülümürErzincan karayolunda Necmettin Öğretmeni şehit eden bu alçaklardır. Yol yapımı sırasında saldırıya uğrayan ve Şehit düşen Operatör Mehmet Özdemir kardeşimizin katilleri bu alçaklardır. Nupelda ve Ayaz kardeşlerimizi şehit eden yine PKK terör örgütüdür. Sivilleri tehdit edip, yolları kesip yöre halkının huzurunu bozan, üzerinde korku kültürü oluşturan bunlardır. Şimdi kalkıp sivilleri hedef alıyorlar diyorlar. HDP Milletvekilleride bu rüzgara kapılıp paylaşımlar yapmışlar bizden utanmıyorsanız, Nupelda ve Ayaz kardeşimizin annesinden, babasından utanın. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan annelerden utanın.Açık ve net bir şekilde bu algınız maya tutmayacak. Oluşturduğunuz bu algının hamuru bozuk, ellerinizde yöre halkımızın kanı var. Son olarak bizler bir kez daha şanlı ordumuza Tunceli’den selam ve dualar yolluyoruz. Şanlı Ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz"ifadelerini kullandı.

TUNCELİ

11 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 04:58
  • GÜNEŞ 06:20
  • ÖĞLE 12:14
  • İKİNDİ 15:24
  • AKŞAM 17:58
  • YATSI 19:14
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tunceli'de çocuklardan, Mehmetçiğe videolu destek
YEREL HABERLER Tunceli'de çocuklardan, Mehmetçiğe videolu destek
Tunceli’ye modern anaokulu
YEREL HABERLER Tunceli’ye modern anaokulu
Tunceli'de teröristlerin cephaneliği ele geçirildi (Tekrar)
YEREL HABERLER Tunceli'de teröristlerin cephaneliği ele geçirildi ...
Tunceli'de teröristlerin cephaneliği ele geçirildi
YEREL HABERLER Tunceli'de teröristlerin cephaneliği ele geçirildi
Tunceli'de teröristlerin 2 silah deposu imha edildi
YEREL HABERLER Tunceli'de teröristlerin 2 silah deposu imha edildi
54 çiftçiye yem bitkisi tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER 54 çiftçiye yem bitkisi tohumu dağıtıldı
TÜRSAB heyetinden Tunceli ziyareti
YEREL HABERLER TÜRSAB heyetinden Tunceli ziyareti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X