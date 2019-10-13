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Tunceli’de 2 ev yandı, çok sayıda hayvan da telef oldu

İHA

Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı bir köyde çıkan yangında, 2 ev küle döndü, çok sayıda küçükbaş hayvan da telef oldu.

Tunceli’de 2 ev yandı, çok sayıda hayvan da telef oldu

Tunceli’nin Pülümür ilçesine bağlı bir köyde çıkan yangında, 2 ev küle döndü, çok sayıda küçükbaş hayvan da telef oldu.
Yangın, Pülümür'e bağlı Kocatepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde Hasan Metin'e ait evde sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikte bulunan Hıdır Metin'in evine de sıçradı. Evlerin alt katında bulunan ahır, samanlık ve odunluğa da ulaşan yangına ev sahipleri ve köylüler müdahale ederken, ilçe belediye itfaiyesinden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile köylülerin müdahalesine rağmen yangında her iki ev küle döndü, ahırda bulunan çok sayıda küçükbaş hayvan da telef oldu.
Evleri küle dönen vatandaşlar yaklaşan kış mevsimi öncesi ortada kaldıklarını belirterek, yetkililere yardım çağrısında bulundu.

TUNCELİ

13 Ekim 2019 Pazar

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