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Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatına destek

İHA

Tunceli'nin Cemişgezek ilçesinde öğrenciler Barış Pınarı Harekatına destek vermek için koreografi oluşturdu.

Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatına destek

Tunceli’nin Cemişgezek ilçesinde öğrenciler Barış Pınarı Harekatına destek vermek için koreografi oluşturdu.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na destek tüm Türkiye genelinde devam ediyor. Bu kapsamda Çemişgezek ilçesine bağlı Payamdüzü köyündeki Payamdüzü İlk ve Ortaöğretim Okulu öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan Mehmetçik'e destek için çalışma yaptı. Mehmetçik için oratoryo, dua ve selam videosu hazırlayan öğrenciler son olarak AyYıldız koreografisi oluşturdu.
Okuldaki etkinlikler dışında evde Barış Pınarı Harekatı için Fetih Süresi okuduklarını dile getiren öğrencilerden Rabia Bal, “Ailemle evde televizyon izlerken Barış Pınarı Harekatı’nın başladığını öğrendik. O gün kahraman askerlerimiz için Fetih Süresini okuduk. O günden beri dualarımız sizinle. Bizim için ve en önemlisi de arkanızdan bekleyen aileniz için ülkemize sağ salim dönmeniz için dua ediyoruz” dedi.
Öğrencilerin isteği üzerine okulda Barış Pınarı Harekatı’a destek etkinlikleri düzenlediklerini aktaran Okul Müdürü Birsel Sarıgül ise, “Öğrencilerimizin de isteğiyle, Kahraman askerlerimize destek olmak, onlara yanlarında olduğumuzu hissettirmek için öğrencilerimizle okulumuzda etkinlikler düzenledik. İnşallah ordumuz, oradaki unsurları temizleyerek kahramanlık destanı yazacaktır. Allah ordumuzu korusun ve muzaffer eylesin” diye konuştu.

TUNCELİ

15 Ekim 2019 Salı

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