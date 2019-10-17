Öğrenciler, turşu yapmasını öğrendi

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde anaokulu öğrencileri turşu yapmasını öğrendi.

Kış hazırlıklarının yapıldığı bugünlerde, Çemişgezek anaokulu öğrencileri, öğretmenlerinin refakatinde evlerinden getirdikleri turşu malzemeleriyle okulda turşu yapmasını öğrendi. Minikler kendilerine ait kavanozlara istedikleri malzemeleri koydu ve turşunun olgunlaşmasını daha sonra görmek ve tatmak için muhafaza altına aldı.

Öğrencilere günlük yaşam becerileri kazandırmak için etkinlikler düzenlediklerini belirten Okul Müdürü Fatma Özbek, “Minik öğrencilerimizi sosyal hayata hazırlamak, öğrencilerimize günlük yaşam becerisi kazandırmak için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu tür etkinlikler minik öğrencilerimizde kişisel öz güven oluşturmakla birlikte oldukça neşeli zaman geçirmelerini de sağlıyor. Çocuklarımızın gelişimlerine katkı sağlayacak bu tür etkinliklerimizi devam ettireceğiz”dedi.

Öğrencilerden Deniz Alp Akın ise ,”Evimizden kavanoz ve turşu malzemeleri okula getirdik. Öğretmenlerimiz bize turşu yapmasını öğretti. Yaptığım turşu kavanozunu sakladım ve olduktan sonra en çok tadını merak ediyorum. İnşallah güzel olmuştur”diyerek düşüncelerini aktardı.

Etkinlik, hazırlanan turşucu panosunun önünde fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

TUNCELİ 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:04

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