Tunceli’de 1 haftada 10 sığınak imha edildi, 71 silah ile 22 bin mermi ele geçirildi

Tunceli'de teröristlerin kış üstlenmesine yönelik son bir haftada yapılan operasyonlarda 10 sığınak ve depo imha edilirken, 58'i kalaşnikof toplam 71 silah, 22 bin mermi, 8 el bombası ve 22 adet EYP düzeneği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimler tarafından merkez kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar başlatıldı. Kış üstlenmesine yönelik yapılan operasyonlarda bir hafta içinde 10 sığınak ve depo tespit edilerek imha edildi. İmha edilen depo ve sığınaklardan ise çoğunluğu kalaşnikof olmak üzere Bixi, keskin nişancı tüfeği, G3 Piyade tüfeği ile tabanca dahil toplam 71 adet silah ele geçirildi.

Daha önce silah ve mühimmat dolu 2 deponun imha edildiğini bildiren Valilikten bugün yapılan açıklamada," Merkez Kırsalında gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında teröristlere ait 8 sığınak imha edilmiştir. Sığınaklar içerisinde, 31 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet bixi makineli tüfek, 2 adet dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet zağros keskin nişancı tüfeği, 2 adet tabanca, 5 adet G3 piyade tüfeği, 1 adet bombaatar, 5 adet RPG7 roketatar mühimmatı, 11286 adet kalaşnikof fişeği, 1340 adet bixi fişeği, 1282 adet dragunov fişeği, 64 adet zağros fişeği, 20 adet G3 mühimmatı, 1 adet bombaatar mühimmatı, 22 adet EYP düzeneği, 244 adet mekanik fünye, 500 gram C4 patlayıcı, 1 adet PKM makineli tüfek mekanizması, 1 adet M16 piyade tüfeği namlusu, 21 adet kalaşnikof şarjörü, 2 adet G3 şarjörü, 2 adet Kanas şarjörü, 2 adet tabanca şarjörü, 3 adet kamera, 3 adet güneş paneli, 14 adet büyük tüp, 6 adet akü, 108 adet pil, 10 adet EYP yapımında kullanılan devre kartı, 5 adet termal şarj pili, 285 metre sera naylonu, 2 adet çadır, 5 çift mekap ayakkabı, 1 adet jeneratör, 3 adet dürbün, 18 adet cep telefonu, 2 adet araç telsizi, 6 adet el telsizi, 1 adet LCD Televizyon, 100 metre antikron kablo, 550 kg un, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir"denilmişti.

Açıklamanın devamında," Böylelikle ilimizde terör örgütünün kış üslenmesine yönelik son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 58 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet bixi makineli tüfek, 3 adet keskin nişancı tüfeği, 5 adet G3 piyade tüfeği, 2 adet tabanca, 22 bin 349 adet mermi, 8 adet el bombası, 22 adet EYP düzeneği, 292 adet fünye ve muhtelif miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiş oldu"ifadelerine yer verildi.

TUNCELİ 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:04

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