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Tunceli'de "Sözden Kalbe Eğitim Buluşmaları" projesi

İHA

Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci "Sözden Kalbe Eğitim Buluşmaları" projesi kapsamında Çemişgezek'te öğrenci, öğretmen ve idarecilerle bir araya geldi.

Tunceli'de "Sözden Kalbe Eğitim Buluşmaları" projesi

Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci "Sözden Kalbe Eğitim Buluşmaları" projesi kapsamında Çemişgezek’te öğrenci, öğretmen ve idarecilerle bir araya geldi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme Birimi tarafından hazırlanan "Sözden Kalbe Eğitim Buluşmaları" projesi kapsamında İl Müdürü Gürsel Ekmekci, Çemişgezek ilçesine gitti. İlçedeki okulları gezerek incelemelerde bulunan Ekmekci, öğrencilerle ders ortamında bir araya gelerek sohbet etti. Kaymakamı Harun Kazez ve Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız’ı da ziyaret eden Ekmekci daha sonra okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerle bir araya gelip değerlendirmelerde bulundu. Müzik öğretmenlerinden oluşan grubun müzik dinletisi sergilendi .
İlçe Müdürü Mehmet İzzet Demir, ilçedeki eğitime olan ilgisi, desteği ve ziyaretlerinden ötürü İl Müdürü Ekmekci’ye teşekkür etti.

TUNCELİ

18 Ekim 2019 Cuma

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