Tunceli’de 4 kişinin öldüğü kaza saniye saniye kameraya yansıdı

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TunceliElazığ karayolunda tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen 4 kişinin öldüğü kaza kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün akşam üzeri TunceliElazığ karayolunun 40. kilometresi Akpazar yol ayrımında meydana gelmişti. Alkan Çelik idaresindeki 62 AL 313 plakalı tır ile Ahmet Aydın (30) yönetimindeki 21 AAN 708 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, araç sürücü ile içerisinde bulunan Mahfuz Tektaş (39), Aziz Selçuk (44) ve İbrahim Çelik (24) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada hafif yaralanan ve tedavisi tamamlanan tır sürücüsü ise bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

TUNCELİ 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:05

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ÖĞLE 12:12

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:48

YATSI 19:04

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