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Tunceli'de, 4 kişinin öldüğü kaza kamerada

DHA

TUNCELİ'de, 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı kazanın mobese kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, sürücüsünün kavşakta hatalı dönüş yaptığı TIR'a, karşı yönden gelen hafif ticari aracın çarptığı anlar yer aldı. Kazada yaralanan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan TIR sürücüsü Alkan Çelik, mahkemece tutuklandı. 

TUNCELİ'de, 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı kazanın mobese kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, sürücüsünün kavşakta hatalı dönüş yaptığı TIR'a, karşı yönden gelen hafif ticari aracın çarptığı anlar yer aldı. Kazada yaralanan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan TIR sürücüsü Alkan Çelik, mahkemece tutuklandı. 
Kaza, dün, TunceliElazığ yolunun 40'ıncı kilometresindeki Akpazar beldesi yol ayrımında meydana geldi. Kavşakta hatalı dönüş yapan Alkan Çelik yönetimindeki 62 AL 313 plakalı TIR'a, karşı yönden gelen Ahmet Aydın'ın (30) kullandığı 21 AAN 708 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet Aydın ile İbrahim Çelik (24), Aziz Selçuk (44) ve Mahfuz Tektaş (29) yaşamını yitirirken, TIR sürücüsü Alkan Çelik ise yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ambulansla hastaneye kaldırdığı Alkan Çelik, tedavi edildi. Kazada hayatını kaybeden 4 kişi ise Diyarbakır'da toprağa verildi. 
Kazanın, yol üzerindeki mobese kameralarınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, sürücüsünün kavşakta hatalı dönüş yaptığı TIR'a, karşı yönden gelen hafif ticari aracın çarptığı anlar yer aldı.
TIR SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI
Öte yandan hastanedeki tedavisi sonrası TIR sürücüsü Alkan Çelik, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

TUNCELİ

18 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:05
  • GÜNEŞ 06:27
  • ÖĞLE 12:12
  • İKİNDİ 15:17
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:04
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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