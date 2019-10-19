Tunceli'de Valiliğinden eylem ve etkinliklerin yasaklanması ile ilgili açıklama

Tunceli’de resmi tören ve etkinlikler haricindeki her türlü eylem ve etkinliğin bir ay süreyle yasaklandığı bildirildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin gerek ülkemiz genelinde gerekse sınırlarımız dışındaki terör örgütlerine karşı başarılı operasyonları devam etmektedir. Bu operasyonlar neticesinde ağır kayıplar veren terör örgütlerinin müzahir kitlenin desteğini almak ve motivasyonunu arttırmak amacıyla yasa dışı toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapabileceği, bu etkinliklerin provoke edilerek şiddet hareketlerine ve terör örgütlerinin propagandasına dönüşebileceği, halkın yoğun olarak yaşadığı yerlerin hedef seçilerek sansasyonel eylemler gerçekleştirilerek kamu düzeni ile halkın can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşürülebileceği aşikardır. İçişleri Bakanlığınca PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklıirtibatlı faaliyetleri ve terör örgütüne destek verdikleri yönünde tespit ve deliller bulunan Diyarbakır,Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları Anayasanın 127. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. Maddesine istinaden görevden uzaklaştırılmış, yerlerine Belediye Kanunu'nun 45, Maddesi uyarınca belediye başkan vekilleri görevlendirilmiştir. Söz konusu atamalar ile görevden uzaklaştırmaları protesto etmek amacıyla terör örgütü güdümünde faaliyet gösteren oluşum ve örgüt üst yönetiminin talimatları doğrultusunda sosyal medya platformlarından toplanma çağrıları ile ülke genelde ve ilimizde yürüyüş, oturma eylemi, basın açıklaması, imza kampanyası vb. yasadışı etkinlikler düzenleme sureti ile konunun gündemde tutulmaya çalışıldığı değerlendirilmekle birlikte,09.10.2019 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Suriye'nin kuzeyinde PKK/PYD ve DEAŞ terör örgütlerine karşı, güney sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok ederek sınır güvenliğimizi sağlamak, bölgeye barış ve huzuru getirmek için Barış Pınarı Harekatı başlatılmıştır. Bu harekatla birlikte. terör örgütüne sempati duyan müzahir kitlenin gerçekleştirilen harekata kamuoyu oluşturarak tepki göstermek. sözde demokratik haklarını savunmak amacıyla toplanma çağrıları yapıldığı, müzahir kitle tarafından çeşitli legalillegal eylem ve etkinlikler ile birlikte ülke genelinde sokak olayları çıkarma ve kaos ortamı yaratmaya çalışarak kamu düzeninin bozulmasına sebep olacağı değerlendirilerek, ilimizde sağlanan huzur ve güven ortamının devam etmesi için: 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi ve 5449 sayılı İl İdaresi Kanunu Madde 11W/A ve 11W/C hükümleri doğrultusunda, mezkur kanun hükümleri çerçevesinde; Valilik ve Kaymakamlık Makamının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği. resmi bayram. resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere ilimiz mülki sınırları içerisinde (Polis ve Jandarma Sorumluluk Alanının Tamamı) tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü,basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, miting. çadır kurma. oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans vb. tüm etkinliklerin 18/10/2019 günü saat 00.01 ile 16/1 1/2019 günü saat 23.59 “a kadar 30 (otuz) gün süreyle yasaklanmıştır” denildi.

TUNCELİ 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:06

GÜNEŞ 06:28

ÖĞLE 12:12

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:46

YATSI 19:03

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