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En hızlı yükseliş gösteren üniversiteler sıralamasında Munzur 2. oldu

İHA

Tunceli Munzur Üniversitesi, University Ranking by Academik Performance (URAP) 2019 Türkiye sıralamasına göre en hızlı yükseliş gösteren üniversiteler arasında 2. sırada yer aldı.

En hızlı yükseliş gösteren üniversiteler sıralamasında Munzur 2. oldu

Tunceli Munzur Üniversitesi, University Ranking by Academik Performance (URAP) 2019 Türkiye sıralamasına göre en hızlı yükseliş gösteren üniversiteler arasında 2. sırada yer aldı.
Ulusal alanda üniversitelerin akademik çalışmaları ve lisansüstü öğrenci sayılarını esas alarak sıralayan URAP 2019 yılı Türkiye sıralamasını yayınladı. Buna göre Munzur Üniversitesi, en hızlı yükseliş gösteren üniversiteler arasında 2. sırada yer aldı. Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, alınan başarının kendileri için son derece önemli olduğunu söyledi.
Üniversitenin tüm göstergelerde önemli düzeyde yükseliş kaydettiğini dile getiren Rektör Prof. Dr. Ubeyde İpek, “2000 yılından sonra kurulan üniversiteler sıralamasında 95 üniversite arasında 13 basamak birden yükselerek 29. sıradan 16. sıraya yükseldik. Tıp fakültesi olmayan üniversiteler sıralamasında 86 üniversite arasında 10 basamak yükselerek 26. sıradan 16. sıraya, devlet üniversiteleri genel sıralamasında 108 üniversite arasında 16 basamak birden yükselerek 74. sıradan 58. sıraya, tüm üniversiteler genel sıralamasında ise 166 üniversite arasında 21 basamak yükselerek 91. sıradan 70. sıraya yükseldik” dedi.
Elde edilen başarının tesadüf olmadığını kaydeden Rektör İpek, “Göreve geldiğimiz günden itibaren uygulamaya koyduğumuz akademik performans sistemi ve araştırma kaynaklarının etkinadil kullanımı adına uyguladığımız politikaların sonucudur. Kuruluşundan bugüne yaklaşık olarak 10 yıl gibi kısa bir süre geçmesine rağmen ulusal ölçekte elde edilen bu başarıda, belirlemiş olduğumuz hedeflere ulaşmak adına çaba gösteren tüm akademik ve idari personelimizi kutlarım” diye konuştu.

TUNCELİ

21 Ekim 2019 Pazartesi

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