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Tunceli'de teröristler yol yapan işçilere saldırdı

DHA

TUNCELİ'de yol yapımında çalışan işçilere teröristlerin uzun namlu silahlarla ateş açması sonucu iş makinesindeki teknisyen yaralandı.
Olay, öğlen saatlerinde, Hozat ilçesinde meydana geldi. Yenibaş köyünde özel bir firmanın yol yapımında çalışan işçilere, teröristlerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda iş makinesindeki ismi henüz öğrenilemeyen teknisyen yaralanırken, bölgede güvenlik önlemleri alan jandarma ekiplerince teröristlerin bulunduğu alan, ateş altına alındı.
Yaralı teknisyen, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından Hozat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan teknisyenin sağlık durumunu iyi olduğu bildirildi.
Öte yandan, teröristlerin etkisiz hale getirilmeleri için bölgede Jandarma Özel Harekat ekiplerinin katılımıyla operasyon başlatıldı.

TUNCELİ

21 Ekim 2019 Pazartesi

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