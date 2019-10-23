Çemişgezek'te "Eğitimde Huzur ve Güvenlik" toplantısı

Munzur Üniversitesi Çemişgezek Meslek Yüksekokulu’nda "Eğitimde Huzur ve Güvenlik" toplantısı yapıldı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, Meslek Yüksekokulu tarafından "Eğitimde Huzur ve Güvenlik" toplantısı gerçekleştirildi. Belediye sinema salonunda yapılan toplantıya İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Kübra Çopur, İlçe Emniyet Güvenlik Büro Amiri Mehmet Kılınç, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı.Toplantıda, öğrencilerin öğrenimlerini güven ve huzur ortamı içerisinde tamamlamalarını sağlamak amacıyla, suçu önleme ve huzur ortamına zarar vermeme konularında öğrencilerin dikkat etmesi gereken konular aktarıldı.

Öğrencilerle bir araya gelen İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Kübra Çopur ve Güvenlik Büro Amiri Mehmet Kılınç öğrencilere suç sayılan olumsuz davranışlardan kaçınmaları, karşılaştıkları olumsuz durumlarda savcılık ve kolluk güçlerine başvurmaları konusunda uyardı. Polis Memuru Erdem Elçi tarafından ise öğrencilere suç önleme ve suça bulaşmama konularında sunum yapıldı.

Öğrencilerinin huzur ortamında eğitimlerini sürdürebilmeleri için çaba içinde olduklarını belirten Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gönül Şener, “Bizler için birer emanet olan gençlerimizin hayata başlamanın ilk adımlarından birini oluşturan üniversite eğitimlerini sağlıklı bir şekilde yürütmeleri konusunda bizlere önemli görevler düşmektedir. Bu sebeple okulumuzun da içinde yer aldığı Çemişgezek ilçesindeki bütün paydaşların işbirliği içinde olması gerektiği konusunu önemsiyoruz. Bulunduğumuz ilçede huzurlu bir dış çevrenin sağlanması için emniyet mensuplarının özverili olarak çabalarına tanık olmaktayız. Farklı kültürlerden gelen öğrencilerimizin ilçeye uyumu ve güvenli bir şekilde eğitim hayatlarına devamı için gerekli yol göstericiliğin bu gün yapılan etkinlikle sağlanacağı kanaatindeyiz"dedi.

TUNCELİ 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:10

GÜNEŞ 06:32

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:41

YATSI 18:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.