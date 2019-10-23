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Munzur Vadisi Milli Parkı'nda planlanan baraj ve HES'ler için keşif kararı

DHA

TUNCELİ'deki Munzur Vadisi Milli Park'ında yapılması planlanan Konaktepe barajları ve hidroelektrik santrali için açılan iptal davasında Ankara 10'uncu İdare Mahkemesi, keşif yapılması kararı verildi.

TUNCELİ'deki Munzur Vadisi Milli Park'ında yapılması planlanan Konaktepe barajları ve hidroelektrik santrali için açılan iptal davasında Ankara 10'uncu İdare Mahkemesi, keşif yapılması kararı verildi.
Munzur Vadisi Milli Parkı içinde yapılması planlanan Konaktepe 1 ve Konaktepe 2 Barajı ve Hidroelektrik (HES) projeleri için Tunceli Barosu ve bir grup çevreci tarafından açılan iptal davası, 16 Ekim günü Ankara 10'uncu İdare Mahkemesi'nde görüldü. Projelerin iptali için açılan davada, Ankara 10'uncu İdari Mahkemesi, Konaktepe 1 ve Konaktepe 2 baraj ve HES inşaatlarının yapılması planlanan Munzur Vadisi Milli Parkı'nda anlaşmazlığın çözümü için keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılması kararı alındı. 
Davayı açan avukatlardan Özgür Ulaş Kaplan, keşfin yapılmasıyla baraj ve HES projelerinin iptal olabileceğini söyledi. Baraj ve HES'lerin Munzur Nehri'nde çevre felaketi oluşturacağını öne süren Kaplan, "Ankara 3'üncü İdare Mahkemesi yakın zamanda Munzur Vadisi Milli Parkı içinde yapılması planlanan 4 baraj ve HES projesinde biri olan Kaletepe Barajı ve HES projesini tümden iptal etmişti. Biz bu hukuk sürecini 2010 yılında başlatmıştık. Munzur Vadisi içinde yapılması planlanan 4 HES ve baraj projesinin hukuki dayanağının olmadığını belirterek iptal istemiştik.  Yakın zamanda Munzur Vadisi'nde yapılacak keşif sonrası mahkemenin bu iki baraj ve HES projesini de tümden iptal edeceğini düşünüyoruz" dedi. 

TUNCELİ

23 Ekim 2019 Çarşamba

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