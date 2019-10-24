Tunceli, gökkuşağıyla renklendi

Bugün ne oldu?

O da modaya uydu

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TUNCELİ'de dün öğle saatlerinde aralıklarla etkili olan yağmur sonrası oluşan iki gökkuşağı, doyumsuz görüntü oluşturdu.

Tunceli'de ün sabah saatlerinde başlayan ve gün içinde aralıklarla devam eden yağmur sonrası kent merkezinin üzerinde ortaya çıkan 2 gökkuşağı, renkli görüntüler oluşturdu. Doğa harikası görüntü, birçok kişi tarafından fotoğraf makineleri ve cep telefonu kameralarıyla ölümsüzleştirildi.



TUNCELİ 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:11

GÜNEŞ 06:33

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:39

YATSI 18:57

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