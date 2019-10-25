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Belediye santralini makamına yönlendiren başkanın makam aracı bisiklet

DHA

TUNCELİ'nin Mazgirt Belediye Başkanı AK Parti'li Murat Becerikli, 31 Mart'ta göreve geldiğinde belediye santralini makam odasına yönlendirerek arayanlara cevap verirken, makam aracı olarak da bisiklet kullanıyor.
Tunceli'nin Mazgirt ilçesinin Belediye Başkanı AK Partili Murat Becerikli, 31 Mart seçimlerinde başkan seçildi. Becerikli, göreve başladığında belediyenin eski model olan makam aracını garaja kilitledikten sonra yakıt tasarrufu yaparak halka daha fazla hizmet edebilmek için bisiklet kullanmaya başladı. Eve, işe ve belediyenin işlerini takip etmek için her yere bisikletle giden Başkan Becerikli, santrali de makam odasına yönlendirerek sekreter uygulamasını kaldırdı. Telefonlara çıkan Başkan Becerikli, belediyenin kapılarını tamamen halka açtığını söyledi. Makam için sekreter kullanmadığını kaydeden Becerikli, belediye santralinde memur bulundurmadığını ve herkesin halka hizmet için çalışmasını istediğini ifade etti. 
Becerikli, belediyenin gelirlerinin yok denecek kadar az olduğunu, İller Bankası'ndan gelen para ile işçi ve memur maaşlarının zor ödendiğini anlatarak, bu durum karşısında tasarruf önlemleri aldığını aktardı. Becerikli, şunları söyledi:
"Bizden önceki belediye başkanları hiçbir zaman bisiklet kullanmamış ve böyle bir gereksinim duymamışlar. Makam bisikletinin Türkiye çapında örnek bir durum olmasını temenni ediyorum. Benden sonra da gelecek belediye başkanları da bu yöntemi kesinlikle kullanmalı. Ayrıca ülkemizdeki tüm belediye başkanlarının bisikleti mümkün oldukça kullanmasını istiyorum. Çünkü yakıt tasarrufu ve araç tasarrufu belediye için önemli bir gelir dengesi oluşturuyor. İlçe halkı ve il dışında birçok kesim bu durumu çok olumlu karşılıyor. İlçe halkı bana 'İyi ki makam aracı kullanmıyorsun' diyor ve bu durumu çok olumlu karşıladı. Önemli olan hep halk ile iç içe olmak halkın sorunlarını halk ile birlikte çözmek. Ben sekreter kullanmıyorum. Zaten eleman sayımız kısıtlı, bunun için sekreter işini yapacak arkadaş belediyenin öncelikli işini yapmak durumunda. Belediye santraline de çoğunlukla ben makam odamda bakıyorum. Halk ile bire bir ilişki kurarak sorunların çözümü için daha hızlı bir çalışma içine giriyoruz."

TUNCELİ

25 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:12
  • GÜNEŞ 06:34
  • ÖĞLE 12:11
  • İKİNDİ 15:09
  • AKŞAM 17:38
  • YATSI 18:55
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