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Başkan, makam aracı yerine bisiklet kullanıyor

İHA

Tunceli'nin Mazgirt İlçe Belediye Başkanı Murat Becerikli, makam aracını bırakarak, kullanımının yaygınlaşması amacıyla ilçe merkezinde bisiklet kullanmaya başladı.

Başkan, makam aracı yerine bisiklet kullanıyor

Tunceli'nin Mazgirt İlçe Belediye Başkanı Murat Becerikli, makam aracını bırakarak, kullanımının yaygınlaşması amacıyla ilçe merkezinde bisiklet kullanmaya başladı.
Tunceli'nin bin 700 nüfuslu Mazgirt ilçesinin belediye başkanlığını 10 yıl aradan sonra AK Partili Murat Becerikli yüzde 35,41'lik oyla kazandı. İlçe sakinlerine bisiklet kültürünü benimsetmek ve yaygınlaşmasına örnek olmak isteyen Belediye Başkanı Murat Becerikli, kent merkezinde makam aracı yerine bisiklet kullanmaya başladı. Sabah evinden bisikletle yola çıkan Becerikli, belediyenin girişine bisikletini bıraktıktan sonra makamına çıkarak mesaisine başlıyor. Sekreteri bulunmayan başkan, belediye telefonla aradığında direk kendi bakıyor. Şehir içindeki belediye çalışmalarına ve programlara giderken de bisikleti tercih eden Becerikli, vatandaşların takdirini topluyor.

"En önemlisi sağlıklı hayat"
Halkın kendisini bisikletle gördüğünde hayretler içinde baktığını belirten Belediye Başkanı Murat Becerikli, “Tüm işlerimizi bisiklete binerek yapıyoruz. İlçe belediyemizin geliri de düşük, yakıt tasarrufu sağlıyoruz. En önemlisi de sağlıklı bir hayat. Öncelikli olarak halkın içinde girmek onlarla birlikte olmak bizim için gerçekten tarifi imkansız bir duygudur. Halkımız bu durumu olumlu gördü. Bizden önceki belediye başkanları yapmadı ilk defa biz yaptık. Bu örnek bir davranış olarak gördük. Tüm ülkede ki belediye başkanlarımıza örnek bir davranış olsun. Olumlu bir görüş ve düşünce hakim. Umarım bunu sürdüreceğiz. Diğer başkanlarımıza da sağlık ve vatandaşla kaynaşma açısından tavsiye ediyoruz" dedi.

"Halkımız bisiklet istiyor"
İlçenin genel yollarının bisiklet kullanmaya uygun olmadığını ve bu yolları düzeltileceğini dile getiren Becerikli, “Halkımız bizlerden bisiklet talebinde bulunuyorlar onlar da kullanmak istiyor. Belediye imkanlarımız maalesef kısıtlı gönül isterdi ki tüm vatandaşlarımıza bisiklet hediye edelim fakat böyle bir gücümüz yok. Ülkemizin hayırsever vatandaşlarımızdan, hükümetimizden, kamu kurumlarından bisiklet talep ediyoruz” diye konuştu.

Vatandaşlarda destek verdi
Şehir merkezinde Belediye başkanı ile karşılaşan ve şaşkınlık duyduğu belirten vatandaşlar ise, “Bisiklet çok güzel bir araç. Hem spor hem de tasarruf. Tüm müdürler ve belediye başkanları keşke bisiklet kullansa. Başkan çok güzel düşünmüş doğru bir davranış. Sağlık için de tasarruf içinde çok önemli. Başkanı böyle görünce çok şaşırdım. Umarım diğer belediye başkanlarına da örnek olur” diyerek düşüncelerini aktardılar.

TUNCELİ

25 Ekim 2019 Cuma

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