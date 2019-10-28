Tunceli’de sonbaharla gelen "Renk Cümbüşü" Tunceli’nin Pülümür ilçesinde bulunan "Salördek Ormanları" sonbaharla birlikte ayrı bir görsel şölen sunarken, yapılan operasyonlarla huzur gelmesiyle de doğaseverlerin de ilgisini çekiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tunceli’de sonbaharla gelen "Renk Cümbüşü" Tunceli’nin Pülümür ilçesinde bulunan "Salördek ...

İHA

Yapılan başarılı operasyonlarla huzur ve turizm şehri haline gelen Tunceli'de sonbaharla birlikte sarı, yeşil ile kızıl rengin harmanlandığı Salördek Ormanları, il dışından gelen doğaseverlerin de ilgisini çekiyor. Meşe, kavak, çınar ağaçlarının yaprakları, sonbaharın etkileyici renklerine bürünmesiyle ayrı bir renk cümbüşü ortaya çıkartıyor.

Tunceli’de sonbaharla gelen "Renk Cümbüşü" Tunceli’nin Pülümür ilçesinde bulunan "Salördek Ormanları" sonbaharla birlikte ayrı bir görsel şölen sunarken, yapılan operasyonlarla huzur gelmesiyle de doğaseverlerin de ilgisini çekiyor

Yapılan başarılı operasyonlarla huzur ve turizm şehri haline gelen Tunceli’de sonbaharla birlikte sarı, yeşil ile kızıl rengin harmanlandığı Salördek Ormanları, il dışından gelen doğaseverlerin de ilgisini çekiyor. Meşe, kavak, çınar ağaçlarının yaprakları, sonbaharın etkileyici renklerine bürünmesiyle ayrı bir renk cümbüşü ortaya çıkartıyor.
Pülümür ilçesine bağlı Salördek köyü, Türkiye’de Sonbahar manzaralarının en iyi yaşandığı yerlerden biri olarak biliniyor. Renk cümbüşüne bürünen Salördek ormanları, bölgenin huzura kavuşması ile kent merkezi ve ilçelerin yanı sıra il dışından gelen misafirlerin doğa yürüyüşüne ev sahipliği ediyor. Havanın güzelliğini fırsat bilen doğaseverler, önce uzak tepelerden ormanlık alandaki renk çeşitliliğini izliyor daha sonra ağaçlar arasında yürüyüş yaparak doğanın keyfini çıkartıyor. Renk cümbüşü arasında yürüyen doğaseverler, eşsiz manzara da fotoğraf karelerine yansıtarak kalıcı bir anı bırakıyor. 15 kilometrelik parkur sonunda yer alan yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki Kadısırtı Şelalesi’ne de giden doğaseverler, daha sonra yürüyüşlerini sonlandırarak geri dönüş yoluna geçiyor.
Hafta sonunu fırsat bilerek bu eşsiz manzara karşısında yürüyüş yaptığını belirten Yaprak Taşkaya, “Salördek baktığınızda renk cümbüşünün, içinizi ferahlatacak güzelliğe sahip bir yer. Kesinlikle gelip görmeniz gerekiyor” dedi.

"Doğa turizminde marka haline geldi"
Doğa gezisini düzenleyen organizatörlerden Perihan Söylemez, “Yaklaşık 70 kişilik bir katılım oldu. Son yıllarda Tunceli, doğa turizminde bir marka haline geldi. Defalarca buraya gelmeme rağmen şu an duygularımı anlatamıyorum. Baktıkça hayran kalıyorum. 15 Kilometrelik bir parkuru var ve bu parkurun sonunda bir şelaleyle karşılaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Tunceli artık huzur kenti
Tunceli’nin güvenli ve huzur bölgesi olduğunu ve İstanbul’dan gelerek doğa gezisine katıldığını belirten Hüseyin Elçi ise, “Salördeği hep duymuştum. Sonbahar mevsiminde güzel bir renk cümbüşüne sahip oluyor. Tunceli bütün coğrafyasıyla dört mevsim görülmesi gereken bir yer. Çatışma ortamından dolayı yıllarca buraya insanlar gelemedi. Güvenlik sorunu kesinlikle yok, kimsenin bir endişesi olmasın. Gayet güvenli bir bölge ve Tunceli artık bir huzur kenti” diye konuştu.

TUNCELİ

28 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:14
  • GÜNEŞ 06:37
  • ÖĞLE 12:11
  • İKİNDİ 15:06
  • AKŞAM 17:34
  • YATSI 18:52
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X