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Tunceli’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

İHA

Tunceli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yılı coşkuyla kutlandı.

Tunceli’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Tunceli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yılı coşkuyla kutlandı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. Yılı kutlamaları Türkiye genelinde olduğu gibi Tunceli’de de coşkuyla kutlandı. Vali Tuncay Sonel’in makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan kutlamalar, hava şartları nedeniyle Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.
Törende konuşan Vali Tuncay Sonel, “Cumhuriyetimizin asıl amacı bu eşsiz güzelim ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırabilmektir. Cumhuriyetimizi armağan eden başta cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu toprakları vatan yapan tüm ecdadımızı, şehitlerimizi kahraman gazilerimizi özlem ve rahmetle anıyoruz. Bizler çalışarak, güçlü olarak, birlik ve beraberliğimizden taviz vermeyerek bunun üstesinden geleceğiz. Bunda en büyük görev siz gençlere düşüyor. Bir kez daha şehitlerimize ve Barış Pınarı Harekatındaki şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Biliyorsunuz Barış Pınarı Harekatında 4. Komando Tugayımızın 5 taburu orada. Harekatın ilk günlerinde bir şehidimiz oldu. Munzur Ortaokulu öğrencimiz Gizem’in babası Hacı kardeşimizi şehit verdik. Bunları unutmayın bu hain ve alçak teröristler son bir tanesi etkisiz hale getirilene kadar hepimizin mücadelesi devam edecek. Huzur olacak birlik ve beraberlik olacak” dedi.
Tunceli’de sayıları 600 civarında olan terörist sayısının operasyonlarla 50’nin altına düştüğünü vurgulayan Vali Sonel, “Huzurla esnafımız para kazanıyor. O 600 civarında olan terörist sayısı kahraman güvenlik güçlerimizin başarısıyla 50’in altına düştü. Onlar ya teslim olacak yada tek tek etkisiz hale gelecek. Çünkü biz topraklarımızı vatan yapan edatlarımıza borcumuz var. Rengini şehitlerin kanından alan al bayrağımız inşallah sonsuza kadar semalarda dolaşacak “ şeklinde konuştu.
Daha sonra kutlamalar, ortaokullarda resim, şiir ve kompozisyon dallarında yapılan yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerin verilmesi, öğrencilerin şiir okuması, halk oyunları, karate gösterileri ile devam etti.
Tören, Vali Sonel ve katılımcıların çılgın davulcu lakabıyla bilinen Muharrem Yılmaz’ın davulu eşliğinde çektiği halaylarla sona erdi.
Törene, Vali Tuncay Sonel, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Yılmaz Ustaoğlu, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, kurum amirleri, öğretmen, öğrenciler ile emniyet ve askeri personel katıldı.

TUNCELİ

29 Ekim 2019 Salı

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