Suda bırakılan ağa takılan yengeçler, telef olmaktan kurtarıldı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde ağa takılıp telef olmak üzereyken bir vatandaş tarafından fark edilen 5 yengeç, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

İlçedeki Tagar Çayı kıyısına ailesiyle gezmeye giden Haydar Çetinkaya, tırı vırı diye tabir edilen ağa takılan yengeçleri gördü. Yengeçlerin ağa takıldığı için hareket edemediğini ve ölmek üzere olduğunu farkeden Çetinkaya, harekete geçti. Bıçak yardımıyla uzun uğraşlar sonucu yengeçleri takıldıkları ağlardan kurtaran Çetinkaya, hayvanları doğal ortamlarına bıraktı.

Tırı vırı diye tabir edilen ağın satışının yasak olduğunu belirten Haydar Çetinkaya, “Bilinçsiz insanlar bu ağı balık avlamak için kullanıyorlar. Suda ağaçlara veya taşlara takılıp terk edilen ağlar, canlılar için ölüm demek. Tagar Çayı kenarında tesadüfen gördüğümüz bu tırı vırı ağına takılmış 5 tane yengeç kurtarılmasaydı hepsi kötü şekilde can verecekti. Neyseki bize denk geldik. Uzun uğraşlar sonucu 5’ini de kurtardım ve suya bıraktım” dedi.

TUNCELİ 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:15

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